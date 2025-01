Kreuzfahrt: Passagiere ahnungslos! Diese Kleidung ist auf Reisen streng verboten

Keine Warnung ohne Geschichte dahinter! So ist wohl auch der Hinweis von Tui Cruises an Kreuzfahrt-Reisende hinsichtlich ihrer Urlaubsgarderobe zu verstehen. Viele Menschen kleiden sich nämlich im Urlaub gerne einmal extravagant oder besonders leger, nehmen damit zusätzlichen Abstand vom strengen (Arbeits-)Alltag.

Doch auch für die Kleidung auf Kreuzfahrt-Reisen gibt es Regeln – und das nicht ohne Grund.

Kreuzfahrt: Diese Kleidungsstücke sollte man zuhause lassen

Auch wenn Kreuzfahrt-Gästen möglichst viel Entspannung geboten werden soll, müssen sich diese an zahlreiche Regeln halten. Dazu gehört auch die Kleidung. Eine Warnung von Tui Cruises richtet sich jetzt vor allem an Touristen, die mittels eines Dampfers eine Reise in die Karibik unternehmen.

So gilt dort wie in vielen Ländern, dass Kleidung mit Camouflage-Muster oder in Militär-Farben auch nur Angehörigen des Militärs gestattet ist. Selbst, wenn es nur um einen kurzen Landgang geht, können die Kreuzfahrt-Touristen eine ordentliche Strafe aufgebrummt bekommen. In Antigua kann diese bis zu 2.000 Dollar betragen, je nach Region und Schwere des Vergehens kann aber sogar eine Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr verhängt werden.

Auch auf Barbados, St. Kitts oder Trinidad und Tobago gelten derartig strenge Kleiderregeln. Darauf weist nicht nur Tui Cruises, sondern auch das Auswärtige Amt hin.

+++ Kreuzfahrt: Streit an Bord eskaliert erneut – Gäste fordern klare Lösung +++

Kreuzfahrt: „Nicht alles, was Mode ist, wird an Bord akzeptiert“

An Bord der Kreuzfahrt-Schiffe selbst drohen glücklicherweise keine handfesten Strafen, allerdings gibt es auch hier Regeln. Laut Kreuzfahrt-Expertem Franz Joseph Neumeier gilt zum Beispiel für fast jede Fahrt: „Abends ab 18 Uhr geht es formeller zu.“

Oft gelten Jeans oder kurze Hosen als No-Go, erklärt Neumeier gegenüber „T-Online“: „Die Kreuzfahrtbranche ist generell recht konservativ. Nicht alles, was Mode ist, wird an Bord gerne gesehen und akzeptiert.“ Wer auf Nummer sicher gehen möchte, findet Informationen zum Dresscode meist in den Broschüren des jeweiligen Reiseveranstalters oder der Reederei.