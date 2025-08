Kreuzfahrt-Schiff fährt in Rhodos ein – was dann am Hafen passiert, konnte keiner ahnen

Es war eine Begrüßung der etwas anderen Art, wie sie die Gäste eines Kreuzfahrt-Schiffes am Hafen in Rhodos in Griechenland bekamen. Ob die Passagiere damit gerechnet hätten?

Wer eine Kreuzfahrt bucht, erwartet in der Regel einen Urlaub voller Entspannung und ohne große Überraschungen, die einen Schatten auf die Reise werfen könnten. Statt Entspannung pur erwarteten Passagiere bei der Ankunft ihres Dampfers im Hafen in Rhodos allerdings lautstarke Proteste.

Demonstranten erwarten Kreuzfahrt-Schiff

Als der riesige Kreuzfahrt-Dampfer am Hafen in Rhodos anlegen wollte, trug sich dort eine eher ungewöhnliche Situation zu. Denn eine Gruppe Pro-palästinensischer Demonstranten empfing die Passagiere am Montag (28. Juli) im Hafen der griechischen Insel. Der Grund: Das Schiff kam geradewegs aus Israel.

In einem Video zeigt „t-online“ Ausschnitte der Demonstration. Es ist zu sehen, wie die Polizei mit den Demonstranten auf der griechischen Insel Rhodos rangelt und mehrere Protestierende, die anlässlich der Ankunft des israelischen Kreuzfahrt-Schiffes auf die Straßen gehen, festnimmt.

Demonstranten fordern Reaktion

Ein Demonstrant erklärt seine Beweggründe für den Protest: „Die Morde und die Blockade in Gaza müssen aufhören. Die Menschen hungern!“ Die Protestierenden fordern eine „Reaktion der übrigen Welt und dass Israel nicht auf Kosten der Nato und des Westens handelt mit dem, was es gerade tut“.

Lokale Medien berichteten, dass die Passagiere des Kreuzfahrt-Schiffes trotz der Demonstration ohne weitere Probleme von Bord gehen konnten. Erst eine Woche zuvor kam es zu einer ähnlichen Situation im griechischen Syros. Dort gingen die Passagiere des israelischen Kreuzfahrt-Schiffes „Crown Iris“ nicht von Bord und der Dampfer steuerte ein alternatives Ziel in Zypern an. Am Hafen in Rhodos waren die Beamten auf die Demonstrationen vorbereitet.