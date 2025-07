Neues Pfandsystem könnte Edeka, Lidl & Co. treffen – doch es geht nicht um Flaschen oder Dosen

Du kennst Pfand nur von Flaschen und Dosen von Edeka, Lidl und Co.? Das könnte sich schon bald ändern. In Deutschland könnte es zu einem Pfandsystem für Batterien kommen. Doch was hat es damit auf sich?

Am 18. August 2025 tritt die neue EU-Batterieverordnung vollständig in Kraft. Sie verpflichtet Hersteller und Händler zu umweltfreundlicheren Rücknahmesystemen, wie „Chip.de“ berichtet. Verbraucher können dann Altbatterien, beispielsweise von E-Bikes und E-Scootern, kostenlos bei Wertstoffhöfen entsorgen. Ein Pfandsystem für Batterien ist in Deutschland ebenfalls im Gespräch und könnte auch Edeka, Lidl und Co. treffen.

Neues Pfandsystem im Gespräch

Die neue Verordnung (EU) 2023/1542 löst nach Angaben von „Chip.de“ die ältere Richtlinie von 2006 ab. Batterien werden künftig in zusätzliche Kategorien eingeteilt, darunter Gerätebatterien, LV-Batterien und Industriebatterien. Hersteller müssen die chemische Zusammensetzung jeder Energiezelle angeben und flächendeckende Rücknahmesysteme schaffen.

Im November 2024 hatte die Ampelkoalition den Entwurf des BattDG beschlossen, um die Verordnung ins deutsche Recht zu überführen. Der Regierungswechsel verzögerte jedoch die Umsetzung. Erst im Oktober oder November 2025 wird der Bundestag über das neue Batteriegesetz abstimmen.

Auch Edeka, Lidl und Co. betroffen?

Zwischen August und dem nationalen Beschluss folgt eine Übergangszeit. In dieser Phase könnten widersprüchliche Regelungen herrschen. Auch Edeka, Lidl und Co. könnte es treffen.

Denn Edeka, Lidl und Co. verkaufen oftmals Batterien und Akkugeräte. Sie könnten deshalb verpflichtet werden, Rücknahmestellen für Altbatterien anzubieten und bei einem möglichen Pfandsystem eine zentrale Rolle zu übernehmen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.