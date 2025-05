Kreuzfahrt: Reederei-Chef offenbart – das ärgert nicht nur Passagiere ohne Ende

Florian Silbereisen schippert schon seit Jahren als Kapitän über die Meere des ZDF-„Traumschiffs“ – und hat dabei eine ganze Fangemeinde im Schlepptau. Kein Wunder, dass viele nicht nur vor dem Fernseher mit ihm in See stechen, sondern sich direkt selbst eine Kreuzfahrt buchen. Doch wie so oft im echten Leben: Nicht alles glänzt wie das Sonnendeck.

Und jetzt meldet sich ein Reederei-Chef zu Wort – und das, was er zu sagen hat, dürfte nicht nur eingefleischte Kreuzfahrt-Fans aufhorchen lassen.

Kreuzfahrt: TUI-Chef warnt – „Hat Folgen für Urlauber“

Kreuzfahrten, so traumhaft sie sein mögen, bringen nämlich auch ihre Tücken mit: Da wären Servicegebühren, das ewig leidige Thema Liegenreservierungen (wer zuerst liegt, liegt!), lange Wartezeiten – und ja, in seltenen Fällen sogar gefährliche Zwischenfälle wie Stürze über Bord.

Doch der Ärger beginnt mitunter schon, bevor überhaupt ein Fuß an Deck gesetzt wurde. Denn wenn die Anreise zum Schiff nicht klappt, ist der Traumurlaub schneller geplatzt als der Pool auf Deck acht. TUI-Chef Sebastian Ebel weiß genau, wovon er spricht – und nimmt gegenüber RTL kein Blatt vor den Mund: „Bei manchen Fluggesellschaften gehen wir – vielleicht zu Unrecht – von einer Top-Qualität aus. Dass wir dafür den Ärger bekommen, ist nicht akzeptabel. Unsere eigene Performance können wir direkt beeinflussen, bei anderen Anbietern sind das manchmal dicke Bretter.“

Weiter betont er: „Wir sprechen mit allen Lieferanten, die Potenziale haben und setzen uns für bessere Rahmenbedingungen in der Luftfahrt ein. Die Standortkosten für Fluggesellschaften sind in Deutschland deutlich zu hoch. Das hat Folgen für Unternehmen und Urlauber. Die Politik sollte hier handeln.“

Schadenersatz & Co.: Reisepreisminderung für Urlauber

Übrigens: Wer wegen eines Flugausfalls seine Kreuzfahrt verpasst – etwa bei einer Pauschalreise –, darf aufatmen: In solchen Fällen können Betroffene nicht nur eine Reisepreisminderung einfordern, sondern in vielen Fällen auch Schadensersatz geltend machen. Immerhin soll der Urlaub ja nicht schon am Gate enden.

Apropos Kreuzfahrt: Auch ein Urlaubsvideo sorgt ordentlich für Diskussion und löst Tränen aus. HIER erfährst du mehr davon.