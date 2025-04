Kreuzfahrt: Urlaubsvideo sorgt für Diskussionen – „Ich heule jedes Mal“

Viele Kreuzfahrt-Urlauber, die einmal eine Reise auf hoher See unternommen haben, sind schnell mit dem Reise-Virus infiziert. Ob Aida, Tui Cruises oder andere Reedereien: Reisen mit den Luxus-Dampfern in die verschiedensten Gefilde gibt es mittlerweile wie Sand am Meer.

Während für die einen die Unterhaltung an Bord ein wahres Highlight darstellt, genießen andere die Möglichkeit, in kürzester Zeit verschiedenste Reiseziele zu besuchen. Doch bei einem traditionellen Kreuzfahrt-Moment sind sich jetzt viele Passagiere uneins, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Kreuzfahrt: Passagierin teilt besonderen Moment

Eine Urlauberin war kürzlich mit einem Schiff der Reederei Aida Cruises unterwegs. Doch schon kurz nach dem Auslaufen wurde sie emotional. Festhalten hatte sie diesen Moment in einem Video, das sie wenig später auf Tiktok hochlud.

Darin zu sehen beziehungsweise zu hören: Der Moment, als der Kreuzfahrt-Dampfer im Hafen ablegte. „Wenn die Auslaufmusik spielt und du deine Tränen zurückhältst“, titelte die Aida-Reisende den Moment ihres Videos. Laut „MOIN.DE“ blieben die Aufnahmen auf der Social-Media-Plattform nicht lange unkommentiert.

Es hagelt auch Kritik

So können einige das Wechselbad der Gefühle der Aida-Urlauberin vollkommen nachvollziehen. „Hab geheult wie ein Schlosshund vor Freude“, teilt so etwa ein anderer Kreuzfahrt-Reisender die Freude.

Doch nicht alle geraten bei der Kreuzfahrt-Hymne in Jubel. „Mich erinnert das immer an das sehr schlechte Essen und an die überlaufenden Fluren mit Menschen“, wettert so etwa ein anderer. Was die Kreuzfahrt-Gäste sonst noch zu der Hymne zu sagen haben und welchen klaren Favoriten sie in Sachen Auslauf-Hits haben, das kannst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“ nachlesen >>>.