Kreuzfahrt-Passagier warnt Reisende: „Reine Katastrophe“

Es ist wahrscheinlich eines der Highlights aller Kreuzfahrt-Fans: an der Taufe eines Schiffes teilzunehmen. Nachdem ein Gast an der Taufreise der „Mein Schiff Relax“ teilgenommen hat, teilt er seine Erfahrungen auf Facebook. Was er zu sagen hat, ist jedoch nicht nur positiv.

Zwar berichtet der Gast, dass ihm und seiner Familie die Taufreise „sehr gut gefallen hat“, jedoch gebe es einige Aspekte, die dringend verbessert werden sollten. Besonders enttäuscht war die Familie darüber, dass sich zu Beginn der Reise der Kapitän und die Crew nicht mehr vorgestellt haben. Auch fand die Verabschiedung bereits am vorletzten Tag der Reise statt, wodurch es sich angefühlt hat, als wäre die Reise schon vorbei.

Kreuzfahrt-Gast beklagt technische Probleme

Besonders enttäuscht war der Gast von den Online-Angeboten der Kreuzfahrt, der „Mein Schiff-App“ und dem „Meine Reise-Portal“. In seinem Facebook-Beitrag bezeichnet er diese sogar als „eine reine Katastrophe“. Bereits vor der Kreuzfahrt sei es zu immensen technischen Problemen gekommen. Auf der Reise sei das System teilweise nicht erreichbar gewesen und die Gäste hätten Programmpunkte nicht buchen können. Der Gast bezeichnet die Online-Angebote sogar als „eine Zumutung für jeden Anwender“.

Das waren jedoch nicht die einzigen technischen Probleme, die ihm auf der Kreuzfahrt aufgefallen sind. Auch das Internet, dessen Preis er als „deutlich zu hoch“ wahrgenommen hat, verursachte nach seinen Angaben immer wieder Probleme. Der Gast berichtet von extrem langen „Ladezeiten, Nicht-Verfügbarkeit des Netzes“ und davon, dass Whatsapp-Nachrichten nicht abgeschickt wurden.

Einer der Höhepunkte der Kreuzfahrt war das große Konzert von Robbie Williams, das anlässlich der Taufe stattgefunden hat. Auf Facebook beschreibt der Nutzer dieses als „unvergessliches“ Erlebnis. Nachdem die Gäste nach dem Konzert Bilder vom Taufevent kaufen wollten, folgte jedoch die große Enttäuschung – kein einziger Moment des Konzerts war in den Aufnahmen enthalten. Der Kreuzfahrt-Gast beklagt auf Facebook, dass dies nicht vorher kommuniziert wurde.

Facebook-Nutzer teilt Verbesserungs-vorschläge

Die Kabinen hat der Gast zwar als positiv wahrgenommen, aber er hat einige Verbesserungsvorschläge. So berichtet er unter anderem, dass die „Kühlleistung der Klimaanlage“ nicht funktioniert habe. Zwar sollen die Kabinen des neuen Schiffes eigentlich nur geringfügig kleiner sein als die der älteren Schiffe, jedoch hat der Gast die Kabine „in der täglichen Praxis“ als deutlich kleiner wahrgenommen.

Abschließend berichtet der Reisende auf Facebook: „Unglaublich viel hat uns auf der Taufreise gefallen“. Bei seinem Erfahrungsbericht hat er sich jedoch auch auf Aspekte konzentriert, die noch verbessert werden können. Trotz dieser Kritikpunkte haben seine Familie und er bereits die nächste Reise geplant – und auch diese wird „mit der Mein Schiff Relax“ angetreten.