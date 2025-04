Kaufland-Kunden blicken wütend ins Regal – „Wie ekelhaft wird’s bitte noch?“

Supermärkte und Discounter wie Kaufland bieten eine riesige Produkt-Palette, aus der Kunden sich bedienen können. In den letzten Monaten hat es ein Produkt es besonders Süßigkeiten-Liebhabern angetan: die Dubai-Schokolade.

Gefüllt mit einer Mischung aus cremiger Pistazie und knusprigen Engelshaar, ist die Dubai-Schokolade zu DEM Trend-Produkt 2024 geworden. Zu Anfang war die Süßigkeit nur in einigen exklusiven Geschäften zu kaufen – heute gibt es sie auch bei Kaufland, Lidl und Co.. Und langsam geht der Hype um die Dubai-Schokolade verloren – soll DIESES Produkt sie nun etwa ersetzen? Kunden haben eine klare Meinung.

Kaufland: Neues Produkt im Regal

Passend zum Dubai-Hype der letzten Monate hat Kaufland jetzt ein neues Produkt in die Regale gebracht. Die „Angel Style Schokolade Pistachio Cotton Candy“ erinnert an die beliebte Dubai-Schokolade. Die neue Schokoladen-Sorte kombiniert Pistaziencreme und Zuckerwatte, die mit Vollmilchschokolade umzogen sind. Aber schmeckt die „sie „Angel Style Milkchocolate“ wirklich so himmlisch, wie ihr Name es vermuten lässt?

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Kunden haben eine klare Meinung zur neuen Schokoladen-Sorte – und die fällt gar nicht positiv aus. „Sieht eklig aus“, kommentiert eine Userin unter einen Facebook-Beitrag, in dem Kaufland die „Angel Style Schokolade Pistachio Cotton Candy“ bewirbt.

Kunden haben klare Meinung

Auch die anderen Kunden scheinen wenig begeistert von der Neuheit. „Wucherpreis… Für das Geld kaufe ich lieber gesunde Lebensmittel“, schreibt eine Facebook-Nutzerin. Aktuell ist die „Angel Style Schokolade Pistachio Cotton Candy“ im Angebot für 4,99 Euro zu erwerben.

Mehr News:

Ein Kunde gibt an, die Schokolade schon probiert zu haben. Sie sei „nicht so schlecht, aber der Preis ist schon gepfeffert“. „Wie ekelhaft wird’s bitte noch?“, heißt es in einem anderen Kommentar. Dass die „Angel Style Milkchocolate“ also noch die Dubai-Schokolade ersetzen wird, scheint demnach unwahrscheinlich.