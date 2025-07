Nach Griff ins Regal erfahren es Kunden von Aldi, Kaufland und Co.

Kunden von Aldi, Kaufland und Co. freuen sich zunächst, denn bei diesem beliebten Müsli ist der Preis deutlich gesunken. Doch die Verbraucherzentrale hat jetzt aufgedeckt, dass es sich um eine Täuschung handelt – denn tatsächlich ist das Kölln-Müsli teurer geworden.

Die Verbraucherzentrale Hamburg hat eine versteckte Preiserhöhung enthüllt. Es betrifft die Produkte der Firma Peter Kölln GmbH & Co. KGaA, die insbesondere für ihre Müslis bekannt sind, die wiederum bei Aldi, Kaufland und Co. verkauft werden. Trotz gesunkenen Preises sind mehrere Müslisorten dieser Firma teurer geworden.

Kunden von Aldi, Kaufland und Co. zahlen mehr pro 100 Gramm

Der Hersteller hat die Füllmenge bei mehreren Müslisorten nämlich deutlich reduziert. Dabei wurde bei vielen Produkten der Preis nicht ausreichend angepasst oder ist im schlimmsten Fall sogar gleich geblieben. Die Kunden von Kaufland, Aldi und Co. zahlen dadurch also deutlich mehr pro 100 Gramm als zuvor.

So sind einige Produkte des Herstellers betroffen, wie unter anderem alle Produkte in den sogenannten „Vorteilspackungen“. Das Produkt „Original Schoko Hafer-Müsli“ wurde so unter anderem von 1.700 auf 1.050 Gramm verkleinert. Der Preis wurde zwar von 9,99 auf 7,99 Euro gesenkt, jedoch ist dies angesichts der Füllmenge deutlich zu wenig. Im Vergleich zu früher zahlen Kunden von Aldi, Kaufland und Co. dadurch einen Preisaufschlag von rund 29,5 Prozent, wie „t-online“ feststellt.

Der Hersteller begründet diesen versteckten Preisaufschlag damit, dass die Rohstoffe deutlich teurer geworden sind. Auf einigen Verpackungen weist der Hersteller auch auf die neue Füllmenge hin. So heißt es auf den Packungen: „Aufgrund der anhaltenden hohen Rohstoffpreise mussten wir die Füllmenge bei diesem Müsli anpassen“, ergänzt mit dem Versprechen „Weniger Inhalt. Gleiche Qualität“. Dieser Hinweis ist jedoch nicht auf allen Packungen vorhanden, die betroffen sind.

Verbraucherzentrale kritisiert scharf

Die Verbraucherzentrale sieht das Verhalten der Peter Kölln GmbH & Co. KGaA kritisch und wirft ihr eine „Transparenzlücke“ vor. Für Kunden von Aldi, Kaufland und Co. ist die Preiserhöhung nämlich kaum zu erkennen. Immerhin haben sich die Verpackung und der Name kaum verändert – und die Preise wirken auf den ersten Blick sogar attraktiver.

Bei folgenden Produkten wurde die Füllmenge ebenfalls reduziert: