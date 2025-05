Kreuzfahrt: Tödlicher Zwischenfall an Bord – Mann stirbt nach Schlägerei

Was für eine Tragödie! Am Samstag (3. Mai) soll ein Mann nach einer Schlägerei an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffe gestorben sein – nur wenige Stunden nach dem Start der „MSC Virtuosa“ von ihrem Heimathafen in Southampton in Großbritannien.

Wie die britische Polizei mitteilt, sei es am Samstagabend gegen 20.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Kreuzfahrt-Schiff gekommen. Wenig später starb ein 60-jähriger Passagier – mutmaßlich in Folge der Schlägerei.

Kreuzfahrt: Mann stirbt nach Auseinandersetzung an Bord

Dem Portal „Metro“ zufolge berichtet eine Passagierin, dass es durch verschiedene Gruppen von Junggesellenabschieden zur chaotischen Situation auf der MSC Virtuosa gekommen sei. Als dann eine Schlägerei auf dem Schiff ausbrach, soll ein 60-Jähriger im Rahmen der Auseinandersetzung ums Leben gekommen sein. Die Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Laut „Mirror“ unterbrach das Kreuzfahrt-Schiff umgehend die Route, da es sich zum Zeitpunkt der Schlägerei noch in britischen Hoheitsgewässern befand.

Die MSC Virtuosa kehrte nach Southampton zurück. Dort übernahm die Polizei von Hampshire die Ermittlungen – und konnte einen 57-jährigen Tatverdächtigen aus Exeter festnehmen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Behörde teilte jedoch bereits mit, dass es sich um ein „isoliertes Ereignis“ an Bord des Kreuzfahrt-Schiffes gehandelt haben soll.

Nach offiziellen Angaben kooperierte die Crew des Luxus-Liners umfassend mit den verantwortlichen Behörden. Auch die Angehörigen des Verstorbenen wurden informiert und werden betreut.

Tod auf hoher See

Grundsätzlich sind Zwischenfälle dieser Art auf Kreuzfahrt-Schiffen glücklicherweise extrem selten. Körperliche Auseinandersetzungen enden in der Regel damit, dass die Störenfriede ihre Reise vorzeitig abbrechen müssen. Da es auch zu natürliche Toden während einer langen Kreuzfahrt kommen kann, haben die Schiffe eine Art Leichenhalle an Bord.

Erst im letzten Jahr kam es zu einem anderen Zwischenfall auf der MSC Virtuosa, bei dem eine Frau über Bord ging und tot wieder geborgen wurde. Reisende erinnerten sich an die traumatischen Ereignisse (>>DER WESTEN berichtete).