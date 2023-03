Kreuzfahrt: Mega-Event mit Stars an Bord! Das hat es so noch nie gegeben

Dass bei Kreuzfahrten Stars an Bord sind, ist gar nicht mal so ungewöhnlich. Auf der „Mein Schiff 4“ zum Beispiel fährt im Herbst Rock-Gigant Peter Maffay mit. Doch das, was sich der Kreuzfahrt-Veranstalter Costa jetzt ausgedacht hat, gab es so noch nie.

Die Ansage lautet: „Rock’n’Roll-Fans aufgepasst!“ Denn Costa legt bald ab zur weltweit einzigen Kreuzfahrt, bei der ständig und überall klassische und moderne Rock-Musik zu hören sein wird. Stars der Szene wie die Firebirds, Peter Kraus und Earl Jackson führen das Line-up an. Darüber hinaus sind zahlreiche weitere Bands, Vinyl-DJs und Showtänzer mit an Bord, um ein abwechslungsreiches Musik- und Unterhaltungsprogramm zu garantieren.

Kreuzfahrt mit Rock’n’Roll: Boogie-Woogie-Weltmeister laden zum Tanzkurs ein

Vom 30. September bis zum 7. Oktober 2023 heißt es auf der Costa Deliziosa eine ganze Woche lang Mitsingen, Tanzen und Spaß haben im Style der 1950er-Jahre. Die Route führt ab/bis Marghera (Venedig) entlang der kroatischen Küste bis nach Griechenland und zur Akropolis.

Doch wer glaubt, er könne es sich als Gast auf dem Schiff im Sessel bequem machen und ein bisschen zur fetzigen Musik mit dem Fuß wippen, der irrt sich. Mitmachen ist angesagt! Tanzkurse mit den amtierenden Boogie-Woogie-Weltmeistern stehen genauso auf dem Programm wie Motto-Partys und Modenschauen der besten Vintage-Labels. Damit dieses einzigartige Urlaubserlebnis perfekt wird, packen die Gäste also am besten die passende Garderobe ein.

Kreuzfahrt mit Rock’n’Roll: Die günstigsten Kabinen sind schon ausgebucht

Wer mitreisen will, sollte nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Die günstigsten Innenkabinen seien bereits ausgebucht. Die aktuell verfügbaren Angebote reichen von der Premium-Innenkabine für 999 Euro pro Person bis zur Grand Suite mit Balkon inklusive Getränkepaket für 2.799 Euro pro Person.

Bei der Rock’n’Roll-Kreuzfahrt auf der Costa Deliziosa steht die Musik natürlich im Mittelpunkt. Gleichzeitig verspricht Costa den Passagieren jedoch ein Erlebnis, das auch sonst keine Wünsche offenlässt. Das Schiff überzeugt mit außergewöhnlichem Design und Ambiente, das – elegant und komfortabel – italienischen Lebensstil ausdrückt und zum Entspannen auf See einlädt.

Fünf Restaurants und zwölf Bars lassen keine kulinarischen Wünsche offen. Das Angebot reicht von mediterraner Gourmetküche und an Bord hergestellten italienischen Klassikern wie Pizza und Eis bis hin zu beliebten Aperitifs und Weinen. Und auch die Route, die über Split, Santorin, Athen und Dubrovnik führt, garantiert unvergessliche Erlebnisse an den beliebten Reisezielen.