Indianische Sternzeichen: Welches Tier bist du?

Jungfrau, Löwe, Waage – diese Sternzeichen aus dem europäischen Tierkreis kennt einfach jeder. Wesentlich unbekannter: Die Tierkreiszeichen aus der Kultur Nordamerikas. Auch die amerikanischen Ureinwohner haben nämlich ein Prinzip für Sternzeichen entwickelt. Doch dieses richtet sich nach ganz anderen Bedingungen. Welche indianischen Sternzeichen es gibt, was ihre Charaktereigenschaften sind und mit welchem Tierkreiszeichen du am besten zusammen passt, erfährst du bei uns.

Die indianischen Sternzeichen richten sich nach dem Medizinrad – einem alten Symbol der Schamanen. Mit dem Medizinrad beschreiben die Ureinwohner Nordamerikas die Balance auf psychischer, physischer, emotionaler und spiritueller Ebene. Für die indianischen Schamanen hat das Medizinrad so eine große Bedeutung, dass sie ihr Horoskop und die Tierkreiszeichen auf seiner Basis bildeten. Doch welches ist dein indianisches Tierzeichen?

Wie werden indianische Sternzeichen berechnet?

Sternenbilder, Planetenkonstellationen oder die Position der Sonne spielen für die indianischen Schamanen bei den Sternzeichen keine Rolle. Bedeutender sind für die Ureinwohner Nordamerikas die Zustände der Natur in Harmonie: Pflanzen, Tiere, Himmelsrichtungen und Jahreszeiten. In Kombination mit dem Medizinrad wird so der Kreislauf des Lebens definiert. Weil die Verbundenheit zur Natur für die Schamanen so wichtig ist, sind die indianischen Sternzeichen genau genommen keine Tierkreiszeichen, sondern Totemtiere. Genau wie beim europäischen Tierkreis befinden sich auf dem Medizinrad aber Himmelsrichtungen, über die die einzelnen Totemtiere eingeteilt werden.

Ähnlich wie beim chinesischen Horoskop folgt das Medizinrad in seiner Aufteilung den Mondbewegungen, über die sich unsere zwölf Monate eines Jahres ergeben. Die Schamanen ordnen den zwölf Mondbewegungen eigene Charaktereigenschaften zu, die über ein Tierzeichen bzw. Totemtiere symbolisiert werden. Die indianischen Sternzeichen sind ebenfalls nach Himmelsrichtungen und Elementen eingeteilt. Jedes der Tiere hat bestimmte Charaktereigenschaften, Stärken und Schwächen, die deinen Persönlichkeitstypen ausmachen.

Welches indianische Sternzeichen bin ich?

Im indianischen Horoskop gibt es zwölf verschiedene Tierkreiszeichen. Da sich die indianischen Sternzeichen über die Mondbewegung berechnen, kannst du dein Tier über deinen Geburtsmonat herausfinden. Welches indianische Sternzeichen du genau bist, entscheidet sich nach deinem Geburtstag.

indianisches Sternzeichen europäisches Sternzeichen Gans (22. Dezember – 19. Januar) Steinbock (22. Dezember – 20. Januar) Otter (20. Januar – 18. Februar) Wassermann (21. Januar – 18. Februar) Wolf (19. Februar – 20. März) Fische (19. Februar – 20. März) Falke (21. März – 19. April) Widder (21. März – 20. April) Biber (20. April – 20. Mai) Stier (21. April – 21. Mai) Hirsch (21. Mai – 20. Juni) Zwillinge (22. Mai – 21. Juni) Specht (21. Juni – 22. Juli) Krebs (22. Juni – 22. Juli) Lachs (23. Juli – 22. August) Löwe (23. Juli – 23. August) Braunbär (23. August – 22. September) Jungfrau (24. August – 23. September) Rabe (23. September – 22. Oktober) Waage (24. September – 23. Oktober) Schlange (24. Oktober – 22. November) Skorpion (24. Oktober – 22. November) Eule (22. November – 21. Dezember) Schütze (23. November – 21. Dezember) Die indianischen und westlichen Sternzeichen in der Tabelle.

Was bedeutet mein indianisches Sternzeichen?

Wie du in der Tabelle sehen kannst, ist die zeitliche Einteilung der europäischen und indianischen Sternzeichen sehr ähnlich. Was aber nicht unbedingt ähnlich ist, sind die jeweiligen Charaktereigenschaften der Totemtiere und Tierkreiszeichen. Kannst du dich mit deinem europäischen Sternzeichen nicht identifizieren, passt es mit den Charaktereigenschaften laut den Schamanen Nordamerikas vielleicht besser. Eine Besonderheit der indianischen Tierzeichen ist, dass ihre Elemente einem jeweiligen Clan zugeordnet werden.

Die indianischen Sternzeichen Falke, Lachs und Eule sind vom Element Feuer und gehören zum Donnervogel -Clan.

und gehören zum -Clan. Die indianischen Sternzeichen Biber, Gans und Braunbär gehören zum Element Erde und sind Teil des Schildkröten -Clans.

und sind Teil des -Clans. Als indianisches Sternzeichen Wolf, Specht oder Schlange gehörst du zum Element Wasser und zum Frosch -Clan.

und zum -Clan. Die indianischen Sternzeichen Otter, Reh und Rabe gehören zum Element Luft und sind Teil des Schmetterling-Clans.

Gans (22. Dezember – 19. Januar)

Die Mondphase, in der sich die Erde erneuert, gehört zum Tierzeichen Gans. Das indianische Sternzeichen Gans symbolisiert Gemeinschaft und Loyalität. Wenn du unter dem Totemtier der Gans geboren bist, verfügst du vor allem über soziale Stärken. Denn du arbeitest gerne im Team und bewegst dich oft in großen Gruppen. Kannst du mit deinen Mitmenschen an der Verwirklichung eines gemeinsamen Ziels arbeiten, blühst du auf. Als Tierkreiszeichen Gans hast du große Pläne und verfolgst diese mit einer gesunden Dosis Wettkampflust. Auch das gemeinsame Reisen zu weit entfernten Zielen ist wichtiger Bestandteil deines Lebens.

Otter (20. Januar – 18. Februar)

Als indianisches Sternzeichen Otter gehörst du zum Mond der Ruhe und Reinigung. Die Charaktereigenschaften des Otters sind jedoch alles andere als ruhig. Du bist aufgeschlossen und erkundest gerne deine Umgebung. Das indianische Sternzeichen Otter symbolisiert Verspieltheit und Freude. Dein Tierkreiszeichen ist dafür bekannt, sein positives Wesen in jede Lebenslage und Situation einzubringen. Dein Leben befindet sich in der Balance. Durch deinen freien Geist und deine Kommunikationsstärke fällt es dir leicht, neue Freundschaften zu schließen. Otter sind gute Freunde. Denn sie unterstützen ihre Mitmenschen, wo es nur geht und mögen es zu teilen.

Wolf (19. Februar – 20. März)

Das indianische Sternzeichen Wolf ist dem Mond der großen Winde zugeordnet. Obwohl der Wolf häufig als Einzelgänger betrachtet wird, bist du laut dem Horoskop der indianischen Schamanen ein echter Teamplayer. Das Tierzeichen Wolf symbolisiert Stärke und Loyalität. Doch die Loyalität müssen sich deine Mitmenschen verdienen. Anderen schenkst du dein Vertrauen nicht leichtfertig. Hat man sich dir jedoch bewiesen, stehst du für deine Mitmenschen ein. Als indianisches Sternzeichen Wolf hast du außerdem eine versteckte sanfte Seite. Empathie ist eine deiner stärksten Charaktereigenschaften.

Falke (21. März – 19. April)

Die Mondphase des Tierkreiszeichens Falke ist die der sprießenden Bäume. Menschen des indianischen Sternzeichens Falke haben eine sehr spirituelle Ader. Laut den Schamanen symbolisiert der Falke Wachstum und Erleuchtung. Du befindest dich auf der kontinuierlichen Reise der Selbst-Entdeckung und des Wachstums. Aufgrund deines reflektierten Selbst übernimmst du häufig die Rolle des Anführers. Mit deinen Charaktereigenschaften inspirierst und bewegst du deine Mitmenschen. Außerdem bist du immer auf der Suche nach Abenteuern.

Biber (20. April – 20. Mai)

Das indianische Sternzeichen Biber symbolisiert Ehrgeiz und Kreativität. Obwohl du nicht zum Element Wasser gehörst, befindet sich der Biber auf dem Medizinrad-Tierkreis auf der Mondphase der Frosch-Rückkehr. Familie und Gemeinschaft haben in deinem Leben einen sehr hohen Stellenwert. In deinem Leben brauchst du eine stabile Basis, die du dir hartnäckig selbst aufbaust. Es liegt dir im Blut, Dinge zu planen und zu organisieren. Deine Mitmenschen schätzen deine Zuverlässigkeit und dein Durchsetzungsvermögen. So gelingt es dir, etwas von anhaltendem Wert und mit Bedeutung zu erschaffen.

Hirsch (21. Mai – 20. Juni)

Der Mond der Getreide-Saat steht unter dem Totemtier Hirsch. Das indianische Sternzeichen Hirsch steht für Agilität und Anpassungsfähigkeit. Verändern sich Umstände in deiner Umgebung, reagierst du blitzschnell. Bewegung ist für dich das A und O, denn du brauchst viel Abwechslung. Deine Neugier treibt dich immer wieder zu neuen Entdeckungen, aber das lässt dich auch ungeduldig werden. Kommunikation ist ebenfalls eine deiner starken Charaktereigenschaften. Du unterhältst dich gerne und scheust auch vor einer Diskussion nicht zurück.

Specht (21. Juni – 22. Juli)

Als indianisches Sternzeichen Specht gehörst du zum Mond der starken Sonne. Auch in deinen Charaktereigenschaften vereinst du Gegensätze. Während das indianische Sternzeichen Specht ein Symbol für Ehrgeiz und Hartnäckigkeit ist, lässt es sich stark von Emotionen beeinflussen. Befindest du dich im Fokus, können dich Gefühle dennoch komplett aus der Bahn werfen. Du arbeitest hart und viel, bist aber auch sehr sensibel. Fremden Menschen begegnest du zwar aufgeweckt, bist aber stets auf der Hut. Hast du deine Mitmenschen in dein Herz geschlossen, erzählst du ihnen alles über deine tiefsten Gefühle.

Lachs (23. Juli – 22. August)

Das indianische Sternzeichen Lachs gehört zum Mond der reifen Beeren und symbolisiert Führungsstärke. Genauso wie der Löwe der König der Tiere ist, ist der Lachs der König unter den Fischen. Kommst du manchmal noch so arrogant rüber, bist du eigentlich sehr tiefgründig. Laut Schamanen wird das Tierzeichen Lachs mit spiritueller Wiedergeburt und Erneuerung assoziiert. Du hörst auf deine innere Stimme und vertraust auf deine Instinkte, die dich durchs Leben leiten. Deine Leidenschaft und dein Selbstbewusstsein treiben dich voran und bestärken dich in deinem Erfolg.

Braunbär (23. August – 22. September)

Als indianisches Sternzeichen Braunbär bist du unter dem Mond der Ernte geboren und zeichnest dich durch Stärke, Mut und Macht aus. Du hast du Fähigkeit, andere und dich selbst zu verteidigen, sobald sich Bedrohung ankündigt. Deswegen bist du unter deinen Mitmenschen als Beschützer bekannt. In deinem Alltag kannst du jedoch auch schüchtern rüberkommen, wenn man dich nicht aus der Reserve lockt. Auf der Arbeit kannst du einige praktische Talente zum Ausdruck bringen, hast ein Auge fürs Detail und bist ein Perfektionist.

Rabe (23. September – 22. Oktober)

Das indianische Sternzeichen Rabe symbolisiert Intelligenz und Verständnis. Mit diesen Fähigkeiten kannst du nicht nur Probleme lösen, sondern jede Art von Herausforderung bewältigen. Du hast es nämlich in dir, über den Tellerrand hinauszublicken und einfallsreich zu sein. Gerade bei Konflikten anderer agierst du als Vermittler und siehst dir beide Seiten der Situation an, um ein gerechtes Urteil zu fällen. Harmonie ist dir sehr wichtig. Mit Konfrontationen kannst du aber nur schlecht umgehen und gehst ihnen eher aus dem Weg.

Schlange (24. Oktober – 22. November)

Zum indianischen Tierkreiszeichen Schlange gehört der Mond des Frosts. Das indianische Sternzeichen Schlange symbolisiert Veränderung, Wiedergeburt und Heilung. Dies begründet sich in der Eigenschaft, die Schlangenhaut anzuwerfen. Menschen, die unter dem Sternzeichen Schlange geboren sind, fällt es leicht, Altes fallenzulassen und Neues zu beginnen. Genau wie der Skorpion gilt die Schlange als mysteriöses Sternzeichen. Was aber klar ist: Du bist ehrgeizig und magst den Wettbewerb. Die Schamanen Nordamerikas empfinden es als besonders wichtig, dass sich das Sternzeichen Schlange seinen Ängsten stellt und diese überwindet.

Eule (22. November – 21. Dezember)

Das indianische Sternzeichen Eule gehört zum Mond des langen Schnees. Die Eule symbolisiert Weisheit und Wissen. Menschen des Sternzeichens Eule haben die Fähigkeit, andere zu durchschauen. Das liegt an ihrer starken Menschenkenntnis. Freiheit und Unabhängigkeit sind ihnen besonders wichtig, denn sie agieren gerne spontan. Begeisterst du dich für etwas, bist du Feuer und Flamme und inspirierst deine Mitmenschen. Dein Enthusiasmus ist einfach ansteckend.

Welche indianischen Sternzeichen passen zusammen?

Die indianischen und europäischen Tierkreiszeichen unterscheiden sich in ihren Charaktereigenschaften. Doch welche Sternzeichen passen laut den Ureinwohnern Nordamerikas zusammen? Gibt es Parallelen zu den europäischen Matches? Die Schamanen haben es verraten:

Indianisches Sternzeichen deine Matches Gans Biber, Braunbär, Wolf Otter Hirsch, Rabe, Falke Wolf Specht, Schlange, Gans Falke Lachs, Eule, Otter Biber Braunbär, Gans, Specht Hirsch Rabe, Otter, Eule Specht Schlange, Wolf, Biber Lachs Eule, Falke, Rabe Braunbär Gans, Biber, Schlange Rabe Otter, Hirsch, Lachs Schlange Wolf, Specht, Braunbär Eule Falke, Lachs, Hirsch Diese indianische Sternzeichen passen zusammen.

Über dein indianisches Sternzeichen weißt du jetzt Bescheid.