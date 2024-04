Chinesische Sternzeichen: Welches Tier bist du?

Sicher kennst du dein Sternzeichen und weißt, welche Eigenschaften mit ihm verbunden sind. Ganz ähnlich sieht es in China mit den chinesischen Tierkreiszeichen aus, die über dein Schicksal und deine Schwächen bestimmen. Du weißt überhaupt nicht, welches chinesische Sternzeichen zu bist? Kein Problem! Bei uns erfährst du, welches chinesische Sternzeichen am besten zu dir passt.

Unsere Astrologie und Sternzeichen unterscheiden sich deutlich von den chinesischen Tierkreiszeichen und der chinesischen Astrologie – in Zeitabständen, Eigenschaften und Bezeichnungen. Eine Besonderheit: während es bei uns Sternzeichen wie den Wassermann, Zwillinge oder die Jungfrau gibt, handelt es sich bei den chinesischen Sternzeichen nur um Tiere. Doch woher kommen die chinesischen Sternzeichen und was hat es mit ihnen auf sich?

Welche chinesischen Sternzeichen gibt es?

Insgesamt bilden zwölf Tiere die chinesischen Sternzeichen. Anders als bei unseren europäischen Tierkreiszeichen wie dem Löwen, Stier oder Krebs, sind diese aber keinen Monatsabschnitten zugeordnet. Die zwölf chinesischen Sternzeichen heißen Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Das Zeichen Drache ist mit Abstand am bekanntesten. Die chinesischen Sternzeichen richten sich nach dem Kalender in China.

Jedes chinesische Sternzeichen ist einem bestimmten Jahr zugeordnet – sind zwölf Jahre vergangen, wiederholt sich der Zyklus. Doch auch das Jahr definiert sich in China anders: Der neue Kalender startet nicht immer am 01. Januar, sondern beginnt mit dem Neumond zwischen dem 21. Januar und 21. Februar. Das chinesische Neujahr ist der wichtigste Feiertag in China und markiert als Geburtsjahr dein Sternzeichen sowie dein Schicksal.

Wie werden chinesischen Tierkreiszeichen berechnet?

Die Berechnung vom Stand der Sonne, Mond und Erde zum Zeitpunkt deiner Geburt spielen für die chinesischen Sternzeichen keine Rolle. Die wichtigste Bedeutung der chinesischen Tierkreiszeichen kommt dem Stand des Mondes im Kalender zu. Zudem beruhen die Sternzeichen auf traditionellen Sagen und Mythen. Der Überlieferung nach soll Buddha die Tiere der Schöpfung zu einem Treffen aufgefordert haben und versprach ihnen eine große Belohnung. Aus der Reihenfolge ihrer Ankunft – die Ratte zuerst, dann Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein – ist die Reihenfolge der zwölf Tierkreiszeichen entstanden.

Die chinesischen Tierkreiszeichen bezeichnen die Erdzweige: eine jeweilige Sternenkonstellation zwischen der Periode vom Neumond zum Neumond oder Vollmond zum Vollmond. Außerdem stehen die chinesischen Sternzeichen für eine sehr komplexe Aufteilung des Himmels nach fünf Himmelsstämmen (Himmelsrichtungen), der Doppelung nach Yin und Yang (weibliches und männliches Prinzip), den fünf Planeten (Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn) und Elementen (Feuer, Wasser, Erde, Holz, Metall) sowie fünf Sternenkonstellationen (blauer Drache, roter Fasan, weißer Tiger, schwarze Schildkröte, Polarstern). All diese Faktoren haben eine Bedeutung für dein Schicksal und beschreiben die Eigenschaften deines chinesischen Horoskops.

Chinesische Sternzeichen berechnen: Welches Tierkreiszeichen bist du?

Da sich dein chinesisches Tierkreiszeichen aus so vielen Faktoren zusammensetzt, ist die Berechnung deines gesamten Horoskops sehr komplex. Zum Beispiel sind die Elemente Feuer, Wasser, Erde, Holz und Metall nicht fest einem Sternzeichen zugeteilt, sondern können auf jedes Tierkreiszeichen zutreffen. Um zu berechnen, welches chinesische Sternzeichen du bist, reicht die Überprüfung deines Geburtsjahrs. In der folgenden Tabelle haben wir dein Geburtsjahr zum jeweiligen Sternzeichen zugeordnet.

Chinesisches Sternzeichen Geburtsjahr Ratte 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Büffel 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Tiger 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Hase 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Drache 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Schlange 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Pferd 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Ziege 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Affe 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Hahn 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Hund 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Schwein 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 Die chinesischen Sternzeichen nach Geburtsjahr in der Tabelle.

Was ist die Bedeutung von chinesischen Sternzeichen?

Welches dein chinesisches Tier ist, weißt du nun. Genau wie bei den europäischen Tierkreiszeichen gibt es passende Bedeutungen und Eigenschaften zu jedem Sternzeichen. Dabei sind die Bedeutungen gar nicht so naheliegend. Die Schlange und der Affe haben in der chinesischen Astrologie eine andere Symbolik als gewöhnlich. Zeichen wie der Büffel oder der Drache sind in ihrer Bedeutung offensichtlich. Wir verraten dir, was die Eigenschaften deines chinesischen Tierkreiszeichens sind und welches Tier dein perfekter Partner ist.

Sternzeichen Ratte: Bedeutung und Eigenschaften

Das chinesische Sternzeichen Ratte gilt als Intelligenz-Bestie. Die Ratte hat einen scharfen Verstand und handelt stets lösungsorientiert. In der Nähe ihrer Liebsten fühlt sich die Ratte am wohlsten – am besten auf einer großen, dynamischen Party. Dort teilt die Ratte ihr Wissen gerne mit anderen. Der ideale Partner der Ratte ist der Affe. (>> Mehr dazu hier <<)

Sternzeichen Büffel: Bedeutung und Eigenschaften

Der Büffel ist in der chinesischen Astrologie vom Fleiß getrieben. Er mag es zu arbeiten und sich ganz und gar in seine Themen und Aufgaben zu vertiefen. Mit Enttäuschungen von anderen kann der Büffel nicht gut umgehen. Denn der Büffel ist sehr verantwortungsbewusst und erwartet dies auch von seinen Mitmenschen. Der ideale Partner des Büffels ist die Schlange. (>> Mehr dazu hier <<)

Sternzeichen Tiger: Bedeutung und Eigenschaften

Das Tierkreiszeichen Tiger scheut vor nichts zurück und symbolisiert den Mut. Unerschrocken geht der Tiger durchs Leben und stellt sich jeder Herausforderung. Dafür ecken Tiger hier und da aber auch mal mit ihrer Meinung an. Der ideale Partner des Tigers ist das Pferd. (>> Mehr dazu hier <<)

Sternzeichen Hase: Bedeutung und Eigenschaften

Hasen wirken klein, niedlich und stehen im chinesischen Horoskop für Liebenswürdigkeit. An unbekannte Situationen und neue Menschen gehen Hasen mit Vorsicht heran. Auch im Mittelpunkt stehen Hasen nicht gerne. Der ideale Partner des Hasen ist das Schwein. (>> Mehr dazu hier <<)

Sternzeichen Drache: Bedeutung und Eigenschaften

Der Drache ist das einzige mystische Sternzeichen im chinesischen Tierzyklus. Er steht für Stärke und weiß andere von sich zu überzeugen. Mit ihrem Charme stehen Drachen oft im strahlenden Mittelpunkt. Wegen ihrer Selbstüberzeugung können Drachen aber auch arrogant wirken. Der perfekte Partner des Drachen ist der Hahn. (>> Mehr dazu hier <<)

Sternzeichen Schlange: Bedeutung und Eigenschaften

Das Sternzeichen Schlange ist ein Meister der Veränderung. Es kann andere Tierkreiszeichen sehr gut lesen und ihre Motivationen durchschauen. Fremde Umgebungen verängstigen die Schlange nicht. Mit ihrem scharfen Sinn ist die Schlange nämlich sehr flexibel. Die Schlange kann sich gut anpassen. Der perfekte Partner der Schlange ist der Büffel. (>> Mehr dazu hier <<)

Sternzeichen Pferd: Bedeutung und Eigenschaften

Das Sternzeichen Pferd mag keine Gezwungenheit und Regeln – lieber prescht es davon. Die aktive Ader ist das Markenzeichen vom Pferd. Das Sternzeichen Pferd braucht einen Partner wie den Hund, der treu an seiner Seite steht. (>> Mehr dazu hier <<)

Sternzeichen Ziege: Bedeutung und Eigenschaften

Die Ziege gilt als sensibles Zeichen im chinesischen Horoskop. Sie ist schreckhaft und braucht viel Liebe, um sich auf jemanden einzulassen. Das Sternzeichen Schwein hat Verständnis für die Unsicherheit der Ziege und ist ihr perfekter Partner. (>> Mehr dazu hier <<)

Sternzeichen Affe: Bedeutung und Eigenschaften

Der Affe ist aufgeschlossen, kommunikativ und überzeugt mit Cleverness. Die zahlreichen Ideen des Affen wirken inspirierend auf andere. Deswegen haben Affen oft einen sehr großen Freundeskreis. Mit seiner verspielten Art passt der Affe perfekt zum Sternzeichen Ratte. (>> Mehr dazu hier <<)

Sternzeichen Hahn: Bedeutung und Eigenschaften

In der chinesischen Astrologie verkörpert der Hahn den Stolz. Er genießt es, im Mittelpunkt zu stehen und andere mit seiner Art zu beeindrucken. Von Aufmerksamkeit bekommt der Hahn einfach nicht genug. Ein starker Drache passt sehr gut an die Seite des Hahns. (>> Mehr dazu hier <<)

Sternzeichen Hund: Bedeutung und Eigenschaften

Der Hund ist der Inbegriff der Treue. Was auch kommt, der Hund wird immer verlässlich und liebenswürdig an der Seite seiner Mitmenschen stehen. Doch der Hund mag es auch, in neue Aktivitäten eingebunden zu werden. Der ideale Partner des Hundes ist das Pferd. (>> Mehr dazu hier <<)

Sternzeichen Schwein: Bedeutung und Eigenschaften

Das Sternzeichen Schwein kann sich gut in andere hineinversetzen und ist bekannt für seine Liebenswürdigkeit. An Konfliktsituationen geht das Schwein optimistisch und voller Zuversicht heran. Schwierige Situationen meistert das Schwein mit Leichtigkeit. Der ideale Partner des Schweins ist der Hase. (>> Mehr dazu hier <<)

Jetzt weißt du, wie sich die chinesischen Tierkreiszeichen zusammensetzen. Du möchtest die Eigenschaften deines chinesischen Sternzeichens nach ganzer komplexer Berechnung wissen? Lese hier, was das chinesische Tierkreiszeichen Ratte genau bedeutet.