Chinesisches Sternzeichen Hahn: Bedeutung und Eigenschaften

Wer sein chinesisches Sternzeichen wissen will, dürfte auf den ersten Blick überrascht sein – denn im chinesischen Horoskop finden sich im wahrsten Sinne des Wortes nur Tierkreiszeichen: Schlange, Hund und Hahn lösen im Tierkreis westliche Sternzeichen wie den Wassermann oder die Jungfrau ab. Als chinesisches Sternzeichen Hahn bist du ein ziemlich bunter Vogel. Doch was sind die Eigenschaften vom Tierkreiszeichen Hahn?

Ob dein chinesisches Sternzeichen Hahn ist, erfährst du mit Blick auf das Jahr deiner Geburt. Denn der Tierkreis richtet sich bei seinen zwölf Sternzeichen nach den zwölf Jahren, die der Jupiter im Zyklus durchläuft. Dabei entscheidet der Mondkalender, wann das chinesische Neujahrsfest des Hahns gefeiert wird. Typischerweise findet das chinesische Neujahrsfest nach dem ersten Vollmond bzw. Neumond im Februar statt. Von welchen astrologischen Einflüssen die Eigenschaften des Hahns abgeleitet werden, erfährst du bei uns.

Fakten-Check: Das ist das chinesische Sternzeichen Hahn

Jahre : 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 regierte Stunde : 17 bis 19 Uhr

: 17 bis 19 Uhr Himmelsrichtung : Westen (270 Grad)

: Westen (270 Grad) Sternenkonstellation : Weißer Tiger

: Weißer Tiger Jahreszeit, Monat : Herbst, September

: Herbst, September festes Element : Metall

: Metall regierender Planet : Venus

: Venus Zuordnung : Yin (weiblich)

: Yin (weiblich) Promis: Jennifer Lopez, Karl Lagerfeld, Matthias Schweighöfer

Wenn du im Jahr 1969, 1981, 1993, 2005 oder 2017 geboren wurdest, ist dein chinesisches Sternzeichen Hahn. Anders als bei den westlichen Sternzeichen sind die chinesischen nicht nach konkreten Sternbildern im Himmel benannt. Der Hahn trägt den Namen von einem Erdzweig, also einer Gruppe von Fixsternen, die wiederum zur großen Sternenkonstellation Weißer Tiger gehört und im Westen liegt. Die Himmelsrichtung macht den Hahn zu einem starken Sternzeichen, denn seine Eigenschaften sind zentral. Nach dem chinesischen Tierkreis und Mondkalender gehört der Hahn außerdem zum Herbst und Monat September. Das Neujahrsfest verschiebt den Tierkreis nämlich. Vom parallelen Sternzeichen Jungfrau unterscheidet sich der Hahn in seinen Eigenschaften aber sehr.

Durch den Einfluss von Venus und das Element Metall wird der Hahn zu einem leidenschaftlichen und ausdrucksstarkem Sternzeichen. Auf seinen starken Charakter ist der Hahn sehr stolz – und genau das macht ihn für andere Menschen so beeindruckend. Durch das passive Yin-Prinzip werden die extrovertierten Eigenschaften des Sternzeichens Hahn ausgeglichen. Die Eigenschaften des Hahns kommen laut Mondkalender in der regierten Stunde zwischen 17 und 19 Uhr am stärksten zum Ausdruck. Bist du in diesem Zeitraum geboren, kannst du das Tierkreiszeichen Hahn als deinen Aszendenten betrachten.

Eigenschaften des Hahns: So tickt das chinesische Sternzeichen

Die symbolische Bedeutung vom chinesischen Sternzeichen Hahn ist Stolz. Menschen mit dem Tierkreiszeichen Hahn wissen genau, was sie wollen und gehen siegessicher durchs Leben. Anders als der Ratte oder der Schlange wird dem Hahn von Natur aus keine Intelligenz zugeschrieben. Das Sternzeichen ist dafür aber ein umso stärkerer Optimist! Der Hahn glaubt an sich und seine Eigenschaften. Das Element Metall macht den Hahn ehrgeizig und entschlossen. Seine Ziele erreicht das Sternzeichen Hahn über seinen Fleiß und sein Organisationstalent. Der Hahn ist ein Meister darin, sein Vorhaben auf seine Stärken und Kapazitäten auszurichten und effizient zu arbeiten. Auch wenn der Hahn überheblich scheint, nimmt er sich nie mehr vor, als möglich ist.

Stattdessen setzt das Tierkreiszeichen auf einfallsreiche Ideen, um Konflikte zu lösen und seine Mitmenschen zu begeistern. Bei seinen Mitmenschen kommt die offene, redselige und muntere Art des Sternzeichens Hahn gut an. Der Hahn weiß es, zu unterhalten und für eine positive Stimmung zu sorgen – damit ist der Gockel auf jeder Party ein Kracher im Rampenlicht. Bei einigen Menschen kann der Hahn mit seiner eindrucksvollen Wirkung leicht anecken. Die diskussionsfreudige Art des Hahns lässt Konflikte mit fremden Menschen schnell ausarten. Zwar entstehen so auch anregende Gespräche, doch kann sich der Hahn kann sich selten zurückhalten, wenn es um seine Meinung geht. Mit seinen Luxusgütern prahlt der stolze Hahn gerne mal – damit sollte er es aber nicht übertreiben, bevor er auf andere Menschen zu arrogant wirkt.

Chinesisches Jahr Zeitraum Element 1945 13.02.1945 – 01.02.1946 Holz 1957 31.01.1957 – 17.02.1958 Feuer 1969 17.02.1969 – 05.02.1970 Erde 1981 05.02.1981 – 24.01.1982 Metall 1993 23.01.1993 – 09.02.1994 Wasser 2005 09.02.2005 – 28.01.2006 Holz 2017 28.01.2017 – 15.02.2018 Feuer 2029 13.02.2029 – 02.02.2030 Erde 2041 01.02.2041 – 21.01.2042 Metall Das Jahr des chinesischen Sternzeichens Hahn in der Tabelle.

Welche Eigenschaften haben die verschiedenen Hahn-Typen?

Wie du in der Tabelle sehen kannst, ist nicht jeder Mensch aus dem Jahr mit dem Sternzeichen gleich – denn zu jedem Tierkreiszeichen Hahn gehört ein anderes Element. Zum fixen Element Metall wird der Hahn nach Mondkalender also noch anderweitig beeinflusst. So ergeben sich die einzigartigen Eigenschaften, mit denen du dich von anderen Hähnen unterscheidest.

Erde-Hahn: Bist du Sternzeichen Hahn aus dem Jahr Erde, stehst du mit beiden Beinen fest im Leben. Die bodenständige Art des Erde-Hahns lässt sein Organisationstalent scheinen. Du magst es zu planen und zu leiten. Andere Menschen können sich deshalb auf dich verlassen.

Metall-Hahn: Menschen mit dem Sternzeichen Hahn aus einem Metall-Jahr sind in ihren Eigenschaften doppelt so stark – sie liefern das gesamte Paket des Tierkreiszeichens. Gegenüber seinen Mitmenschen kann sich der Metall-Hahn sehr gut durchsetzen. Gleichzeitig überzeugt er andere mit seinen vielseitigen Ideen.

Wasser-Hahn: Der Wasser-Hahn ist ebenfalls kreativ veranlagt. Er sprudelt nur so vor Ideen, lässt sich aber auch gerne von Kunst und Musik inspirieren. Als Wasser-Hahn hast du einen Blick für das Schöne und kannst zu schönen Luxusartikeln einfach nicht Nein sagen.

Holz-Hahn: Laut Horoskop sind die Holz-Hähne zu großen Fortschritten veranlagt. Sie haben Großes im Sinn und arbeiten mit Fleiß an der Umsetzung ihrer Ziele. Während die an Neuem interessiert sind, nutzen sie ihre moralische Veranlagung um nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren.

Feuer-Hahn: Der Feuer-Hahn verliert den Boden gerne mal aus den Augen – seine Energie lässt ihn förmlich fliegen. Das Sternzeichen Hahn nimmt das Rampenlicht mit dem Element Feuer automatisch ein, denn sein Humor zieht die Menschen mit. Doch manchmal steckt hinter dem Gerede nicht so viel, wie es scheint.

Liebeshoroskop: Welche Sternzeichen passen zum Hahn?

Zum Sternzeichen Hahn passt ein Tierkreiszeichen, das sich auf derselben Wellenlänge befindet. Der Partner des chinesischen Sternzeichens Hahn sollte ihn am Boden halten können, damit das Sternzeichen mit seinem Stolz nicht durch die Decke geht. Mit dem Büffel, dem Drachen und der Schlange harmoniert es laut Horoskop in der Beziehung sehr gut mit dem Hahn. Aus dem Tierkreis sollte sich der Hahn aber vom Hasen und dem Hund fernhalten, denn diese sind ihm schlichtweg zu langweilig. Der Hahn braucht in der Partnerschaft nämlich das ein oder andere Gefecht, damit es spannend bleibt.

Diese Sternzeichen passen zum Hahn : Büffel, Schlange, Drache

: Büffel, Schlange, Drache Diese Sternzeichen passen nicht zum Hahn: Hase, Hund

Hahn-Frau und Hahn-Mann: Das unterscheidet sie

Im chinesischen Horoskop gibt es deutliche Unterschiede zwischen der Frau und dem Mann vom Sternzeichen Hahn. Die Hahn-Frau ist anderen Menschen gegenüber sehr zuvorkommend und bürdet sich voller Fleiß so manche Pflichten auf, um das Leben ihrer Lieben zu erleichtern. Dabei kann die Hahn-Frau oft überfürsorglich oder sogar kontrollsüchtig wirken. Im Team können sich die Mitmenschen der Hahn-Frau auf ihr Organisationstalent verlassen.

Der Hahn-Mann ist im Gegenteil eher ein Freiheitsliebhaber. Der Mann mit dem chinesischen Sternzeichen Hahn ist und bleibt ein Gockel: heiße Flirts und Abenteuer sind genau sein Ding. Mit seinem Charme befördert sich der Hahn-Mann mitten ins Rampenlicht. Und genau dort sollte er auch bleiben – schenkt man dem Hahn-Mann nicht genug Aufmerksamkeit, verliert er das Interesse.

Über das chinesische Sternzeichen Hahn weißt du jetzt alles. Doch wie sieht es mit den anderen Sternzeichen im Tierkreis aus? Wie das Tierkreiszeichen Schwein tickt, erfährst du hier.