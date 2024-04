Chinesisches Sternzeichen Pferd: Bedeutung und Eigenschaften

Die chinesische Astrologie schreibt jedem Tierzeichen einzigartige Charaktereigenschaften zu, die sich von den Fähigkeiten der Tiere ableiten. Das chinesische Tierkreiszeichen wirkt wie die Eleganz in Person – doch ist das auch die Bedeutung vom Sternzeichen Pferd? Nicht alles ist immer so offensichtlich wie bei den Tierkreiszeichen Drache, Büffel oder Schlange. Was die Eigenschaften des chinesischen Sternzeichens Pferd sind, erfährst du hier.

Ob dein chinesisches Sternzeichen Pferd ist, hängt von dem Jahr ab, in dem du geboren worden bist. Anders als die westlichen Sternzeichen orientieren sich die chinesischen Tierzeichen nämlich am 12-Jahres-Zyklus des Jupiters. Jedes der zwölf chinesischen Tierzeichen steht für ein neues Jahr. Eine noch größere Bedeutung hat der Mondkalender. Wann das Jahr des Pferdes beginnt, hängt nämlich vom zweiten Vollmond bzw. Neumond nach der Wintersonnenwende ab. Doch was hat es mit dem Tierkreiszeichen Pferd auf sich?

Fakten-Check: Das ist das chinesische Sternzeichen Pferd

Jahre : 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 regierte Stunde : 11 bis 13 Uhr

: 11 bis 13 Uhr Himmelsrichtung : Süden (180 Grad)

: Süden (180 Grad) Sternenkonstellation : Roter Vogel

: Roter Vogel Jahreszeit, Monat : Sommer, Juni

: Sommer, Juni festes Element : Feuer

: Feuer regierender Planet : Mars

: Mars Zuordnung : Yang (männlich)

: Yang (männlich) Promis: Andrea Berg, Sean Connery, Nelson Mandela

Wenn du im Jahr 1966, 1978, 1990, 2002 oder 2014 geboren wurdest, ist dein chinesisches Sternzeichen Pferd. Anders als in der westlichen Astrologie, bezeichnet das Tierkreiszeichen Pferd kein Sternenbild im Himmel – sondern eine Gruppe an Fixsternen, die auch der siebte Erdzweig genannt wird. Dementsprechend ist das Pferd das siebte Zeichen im chinesischen Tierkreis. Das Pferd ist der Sternenkonstellation roter Vogel zugeordnet, die in südlicher Himmelsrichtung liegt und auch als Phoenix bezeichnet wird. Kein Wunder also, dass sich die Eigenschaften des Sternzeichens Pferd vom Element Feuer ableiten.

Weitere interessante Themen:

Chinesisches Sternzeichen Schwein: Bedeutung und Eigenschaften

Chinesisches Sternzeichen Ratte: Bedeutung und Eigenschaften

Mit der Symbolik der Eleganz hat das Pferd nur oberflächlich etwas zu tun – denn es handelt sich um ein energetisches, temperamentvolles Sternzeichen. Das Tierkreiszeichen Pferd steht unter Einfluss des Kriegerplaneten Mars und wird dem aktiven Yang-Prinzip zugeordnet. Was das bedeutet? Die Energie vom Pferd lässt sich kaum zügeln. Steht die Sonne zwischen 11 und 13 Uhr am Himmel, sind die Charaktereigenschaften des Pferdes in voller Blüte. Dem Sternzeichen Pferd wird außerdem der Sommer-Monat Juni zugeordnet. Bist du zu diesen Zeiten geboren, kannst du das Tierkreiszeichen Pferd als Aszendenten betrachten.

Eigenschaften des Pferds: So tickt das chinesische Sternzeichen

Die symbolische Bedeutung von chinesischen Sternzeichen Pferd ist Freiheit. Wer im Jahr des Pferdes geboren ist, hält sich nicht gerne an Vorgaben oder lässt sich einschränken. Das Tierkreiszeichen genießt seinen Freiraum. Das Element Feuer macht das Pferd in erster Linie aktiv. Es wird sich keine Gelegenheit entgehen lassen, neue Kontakte zu knüpfen, die Welt zu bereisen oder mit gesellschaftlichen Konventionen zu brechen. Das Sternzeichen Pferd hat einen einzigartigen Geist und ist für alles offen. Mit diesen Fähigkeiten wundert es niemanden, dass das Pferd bei seinen Mitmenschen im Mittelpunkt steht.

Bei seinen Mitmenschen kann das agile Pferd vor allem mit seinem Humor punkten. Das Tierkreiszeichen unterhält seine Freunde leidenschaftlich gern. Mit diesen Charaktereigenschaften kann sich das Pferd im Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit jedoch leicht überschätzen. Das eigensinnige Sternzeichen Pferd eckt mit seinen frechen Sprüchen hier und da auch mal an. Dieses Tierkreiszeichen nimmt kein Blatt vor den Mund! Wird es verärgert, lassen es die Eigenschaften zum Hitzkopf werden. In Sachen Tempo kann es dem Pferd häufig gar nicht schnell genug gehen. Da das Pferd es gewohnt ist, seinen Freiraum im Sturm zu erobern, wird die Ungeduld schnell zu einer Schwäche.

Chinesisches Jahr Zeitraum Element 1942 15.02.1942 – 04.02.1943 Wasser 1954 03.02.1954 – 23.01.1955 Holz 1966 21.01.1966 – 08.02.1967 Feuer 1978 07.02.1978 – 27.01.1979 Erde 1990 27.01.1990 – 14.02.1991 Metall 2002 12.02.2002 – 31.01.2003 Wasser 2014 31.01.2014 – 18.02.2015 Holz 2026 17.02.2026 – 05.02.2027 Feuer 2038 04.02.2038 – 23.01.2039 Erde Das chinesische Jahr des Pferds in der Tabelle.

Welche Eigenschaften haben die verschiedenen Pferd-Typen?

Wie du in der Tabelle sehen kannst, ist das Sternzeichen Pferd im chinesischen Horoskop nicht immer gleich. Denn jedem Jahr des Pferdes ist ein Element zugeordnet, dass die Eigenschaften des Tierkreiszeichens ergänzt. Zwar bleibt Feuer das fixe Element des Sternzeichens Pferd, doch ergeben sich in Zusammensetzung mit einem neuen Element die einzigartigen Charaktereigenschaften.

Holz-Pferd: Das Sternzeichen Pferd ist im Holz-Jahr besonders ehrgeizig. Denn zum Element Holz gehört die Fähigkeit des Wachstums. Holz-Pferde nutzen diese Eigenschaft, um Projekte voranzutreiben und Mitmenschen einzuheizen, damit auch sie an ihre Ziele kommen. Außerdem liefern sie im Freundeskreis immer guten Gesprächsstoff.

Feuer-Pferd: Wer zum Jahr des Feuer-Pferds gehört, vor dem sollte man sich lieber in Acht nehmen. Denn hier wird es gleich doppelt so heiß! Zwar braucht das Pferd seinen Freiraum, bringt aber gleich so viel Temperament mit, dass es ihm schwerfällt, nicht im Mittelpunkt zu stehen. Andere Tierzeichen schmelzen bei diesen Eigenschaften dahin.

Erde-Pferd: Das Erde-Pferd bildet den ziemlichen Gegensatz zum Feuer-Pferd. Denn dieses Tierkreiszeichen bleibt standhaft. Von seinem inneren Feuer lässt sich das Erde-Pferd nicht so schnell mitreißen. Es gelingt ihm, sich seinen Humor beizubehalten, ohne aus dem Stall auszubrechen.

Metall-Pferd: Auch das Metall-Pferd bewahrt einen kühlen Kopf. Doch das bedeutet nicht, dass es seine Mitmenschen nicht auf die Probe stellt. Das Metall-Pferd bleibt sich selbst treu und lässt seinem Freigeist freien Lauf. Konfrontationen sind da vorprogrammiert – doch das Metall-Pferd hält sich selbst unter Kontrolle.

Wasser-Pferd: Im Jahr des Wassers ist das Sternzeichen Pferd relativ ausgeglichen. Die feurigen Charaktereigenschaften bleiben beim Wasser-Pferd in Balance. Der Gegensatz macht den Unterschied. Worin dem Wasser-Pferd niemand etwas vormachen kann, sind die kreativen Ideen.

Liebeshoroskop: Welche Sternzeichen passen zum Pferd?

Das Sternzeichen Pferd ist in der Liebe nur schwer zu bändigen. Seine Charaktereigenschaften machen es ihm kaum möglich, sich an einen Partner zu binden. Denn das Tierkreiszeichen Pferd muss seinen Freiraum überall nutzen, wo es geht. Tierzeichen wie die Ratte und der Büffel, die ein festes Familienleben schätzen, sind beim Pferd an der falschen Adresse. Das Pferd harmoniert besser mit dem Tiger und der Ziege, die einen Wechsel aus Freiraum und Zweisamkeit schätzen.

Diese Sternzeichen passen zum Pferd : Hund, Tiger, Ziege

: Hund, Tiger, Ziege Diese Sternzeichen passen nicht zum Pferd: Ratte, Büffel

Pferd-Frau und Pferd-Mann: So unterscheiden

In ihren Eigenschaften unterscheiden sich Pferd-Frau und Pferd-Mann ebenfalls. Beide sind mit den gleichen Fähigkeiten ausgestattet, doch hier und da sind bestimmte Dinge anders. Die Pferd-Frau ist eher auf der temperamentvollen Seite des chinesischen Sternzeichens veranlagt. Sie ist für jedes Abenteuer offen und sich für nichts zu schade. Pferd-Frauen folgen ihrer eigenen Nase, egal wohin der Wind sie trägt. Manchmal führt das aber auch zu naiven Wagnissen.

Männer des Sternzeichens Pferd halten sich etwas mehr an ihre Mitmenschen. Der Pferd-Mann hält sich zwar nur ungern an Bindungen, zeigt mit seinem Humor und den aufgeweckten Charaktereigenschaften aber gerne vollen Einsatz. Er genießt es, im Mittelpunkt zu stehen und wird dafür zum Entertainer mit bestem Programm. In Sachen Liebe wird der Pferd-Mann dann aber doch wieder zum wilden Hengst!

Über das chinesische Sternzeichen Pferd und seine Eigenschaften weißt du nun alles. Doch wie sieht es mit den anderen Tierkreiszeichen aus? Welche Charaktereigenschaften das Sternzeichen Hahn hat, erfährst du hier.