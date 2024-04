Chinesisches Sternzeichen Ratte: Bedeutung und Eigenschaften

Wenn dein chinesisches Sternzeichen Ratte ist, bist du hier genau richtig! Im ersten Moment mag es schlecht klingen, eine Ratte zu sein – denn im westlichen Kontext ist das Tier nicht gerade beliebt. Im chinesischen Horoskop glänzt das Sternzeichen Ratte dafür umso mehr mit seinen Eigenschaften. Aber was sind die Eigenschaften des Tierkreiszeichens?

Die Ratte ist das erste Sternzeichen im chinesischen Tierkreis. Ob du eine Ratte bist, entscheidet sich nach deinem Geburtsjahr. Denn in China definieren sich die Tierkreiszeichen nach dem Mondkalender. Mit dem zweiten Neumond bzw. Vollmond beginnt das chinesische Neujahr und ein neues Sternzeichen, das über das gesamte Geburtsjahr andauert. An der Zahl gibt es zwölf chinesische Sternzeichen. Jedes von ihnen bezeichnet einen Erdzweig, also eine fixe Sternenkonstellation am Himmel – die Ratte ist der erste Erdzweig. Wir verraten dir, was es mit deinem Sternzeichen Ratte auf sich hat.

Fakten-Check: Das ist das chinesische Sternzeichen Ratte

Jahre : 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 regierte Stunde : 23 bis 01 Uhr

: 23 bis 01 Uhr Himmelsrichtung : Nord (0 Grad)

: Nord (0 Grad) Sternenkonstellation : Schwarze Schildkröte

: Schwarze Schildkröte Jahreszeit, Monat : Winter, Dezember

: Winter, Dezember festes Element : Wasser

: Wasser regierender Planet : Merkur

: Merkur Zuordnung : Yang (männlich)

: Yang (männlich) Promis: Hugh Grant, Helene Fischer, Cristiano Ronaldo

Wenn du im chinesischen Jahr 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 oder 2020 geboren bist, ist dein chinesisches Sternzeichen Ratte. Da sich die chinesische Astrologie nach den Bewegungen des Mondes und dem Mondkalender orientiert, werden die Eigenschaften der Ratte vom Mond abgeleitet. Für das Sternzeichen Ratte ist nach dem Mondkalender die Himmelsrichtung Nord entscheidend. Was das bedeutet? Da die Ratte im Tierkreis an erster Position steht, ist sie das stärkste Sternzeichen dieser Himmelsrichtung. Befindet sich der Mond also im Norden, kommen die tragenden Eigenschaften der Ratte zum Ausdruck. Zwischen 23 und 1 Uhr kann das Sternzeichen Ratte von der astrologischen Energie am meisten profitieren.

Laut Mondkalender ist die Ratte der Sternenkonstellation „schwarze Schildkröte“ zugeordnet. In chinesischen Legenden wird diese Konstellation mit einem Krieger assoziiert, was die Ratte zu einem dynamischen Sternzeichen voller Willensstärke unter dem männlichen Yang Prinzip macht. Das chinesische Yang Prinzip steht für positive und starke Energie. Diese Eigenschaften werden beim Sternzeichen Ratte laut Mondkalender zur Jahreszeit Winter, insbesondere dem Monat Dezember, besonders deutlich. Als festes Element ist der Ratte das Wasser zugeordnet, das für Intelligenz, Sensibilität und Flexibilität steht. Planet Merkur macht das Sternzeichen Ratte kommunikativ.

Eigenschaften der Ratte: So tickt das chinesische Sternzeichen

In der chinesischen Astrologie bedeutet das Sternzeichen Ratte Weisheit. Als Tierkreiszeichen Ratte ist es also kein Wunder, solltest du immer wieder auf einfallsreiche Gedanken kommen. Die Neugier und Intelligenz der Ratte macht es dir leicht, viele Dinge zu begreifen und immer mehr Stärken in neuen Gebieten aufzubauen. Auch in fremden Umgebungen und unter unbekannten Mitmenschen knüpft das Tierkreiszeichen Ratte darum schnell Kontakte – mit deiner geselligen, charmanten und offenen Art kommst du einfach gut an. Die Familie und Mitmenschen stehen für das Sternzeichen Ratte an oberster Stelle!

Um deine Ziele zu erreichen, gehst du als Tierkreiszeichen Ratte tatkräftig und unnachgiebig aufs Ganze. Probleme löst du optimistisch und mit individuellen Ideen. Vorsicht: der Antrieb des Sternzeichens Ratte ist oftmals Neid. Das Tierkreiszeichen Ratte gilt als angriffslustig und aggressiv. Rücksicht auf Verluste nimmst du nicht – häufig plauderst du sogar das ein oder andere Geheimnis aus, um die Konkurrenz auszustechen. Wie stark die Eigenschaften der Ratte auf dich zutreffen, hängt ganz von deinem Geburtsjahr nach Mondkalender ab. Denn in ihren Elementen sind die Ratten nach chinesischem Neujahr verschieden.

Chinesisches Jahr Zeitraum Element 1936 24.01.1936 – 10.02.1937 Feuer 1948 10.02.1948 – 28.01.1949 Erde 1960 28.01.1960 – 14.02.1961 Metall 1972 15.02.1972 – 02.02.1973 Wasser 1984 02.02.1984 – 19.02.1985 Holz 1996 19.02.1996 – 06.02.1997 Feuer 2008 07.02.2008 – 25.01.2009 Erde 2020 25.01.2020 – 11.02.2021 Metall 2032 11.02.2032 – 30.01.2033 Wasser Chinesische Neujahre der Ratte in der Tabelle.

Welche Eigenschaften haben die verschiedenen Ratte-Typen?

Der chinesische Tierkreis ist nicht so zyklisch wie bei den westlichen Tierkreiszeichen. Ratte ist hier nämlich nicht gleich Ratte. Das liegt daran, dass im chinesischen Tierkreis zwischen den Elementen der chinesischen fünf-Elemente-Lehre abgewechselt wird. Das feste Element vom Tierkreiszeichen Ratte ist zwar Wasser, doch in Kombination mit dem zweiten individuellen Element ergibt sich der einzigartige Charakter deines Sternzeichens.

Metall-Ratte: Das Element Metall ist standhaft und unnachgiebig – es lässt sich kaum verformen. Genauso tickt die Ratte, vor allem in ihrer Karriere. Das Metall bringt die ambitionierten Eigenschaften der Ratte zum Vorschein. Wenn Metall-Ratten sich ein Ziel in den Kopf setzen, gibt es kein Zurück. Der Ehrgeiz macht die Ratte dickköpfig.

Wasser-Ratte: Doppelt hält besser. Als Ratte mit Wasser-Neujahr bist du nicht nur neugierig, sondern glänzt vor allem mit deiner Anpassungsfähigkeit. Wie das Wasser passt du dich an deine Umgebung an und lässt dich leicht mitreißen. Mal stürmisch, mal total ruhig. Als Wasser-Ratte hast du viele Seiten zu bieten.

Holz-Ratte: Im Gegensatz zum Wasser ist Holz weniger nachgiebig, sondern robust und stabil. Holz-Ratten haben eine materialistische Veranlagung. Ihren Fleiß nutzen sie, um sich den ein oder anderen finanziellen Traum zu erfüllen. Umso entschlossener ist die Ratte in der Karriere.

Feuer-Ratte: Mit dem Element Feuer kommt der Kämpfer in der Ratte zum Vorschein. Herausforderungen? Her damit! Die Feuer-Ratte lässt sich mit ihrer Willensstärke einfach nicht unterkriegen. Du strotzt vor Ausdauer und Energie und stehst gerne im Mittelpunkt. Doch das bringt auch die aggressive Seite der Ratte hervor.

Erde-Ratte: Die Erde-Ratte hält nicht viel von unnötigen Machtkämpfen. Sie setzt ihre Stärken bewusst und ausgeglichen ein. Zu Selbstüberschätzung neigst du darum nicht. Lieber fokussierst du dich auf Logik und Verstand – das hat dich im Leben immer schon an deine Ziele gebracht.

Liebeshoroskop: Welche Sternzeichen passen zur Ratte?

Als aufgeschlossenes und kommunikatives Sternzeichen brauchen Ratten einen Partner an ihrer Seite, mit dem sie total auf einer Wellenlänge sind – oder einen Partner, der sich von der Ratte mitreißen lässt. In der Beziehung überzeugen Ratten mit ihrem gnadenlosen Charme. Sie wissen es, ihre Stärken einzusetzen und geben ihrem Partner genau das, was es braucht: Komplimente und Abenteuer. Einmal festgelegt, hält die Ratte treu zu ihrem Partner – doch sie muss unterhalten werden, damit ihr nicht langweilig wird.

Diese Sternzeichen passen zur Ratte : Affe, Drache, Büffel

: Affe, Drache, Büffel Diese Sternzeichen passen nicht zur Ratte: Pferd, Ziege

Ratte-Frau und Ratte-Mann: Wie unterscheiden sie sich?

Das chinesische Sternzeichen Ratte wirkt sich bei Frau und Mann verschieden aus. Die Ratte-Frau ist für jeden Spaß zu haben – sie ist gesellig und mag es, die beste Zeit mit ihren Mitmenschen zu erleben. Dafür springt sie allzu gerne ins kalte Wasser. Denn mit ihrer Willensstärke und Intelligenz gelingt es ihr ohnehin, jede Hürde zu meistern. Auch den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit nimmt sie ohne zu Zögern ein. Hat sie sich in der Partnerschaft jedoch einmal gebunden, steht sie treu zu ihrer Beziehung.

Ratte-Männer sind von vornherein etwas bindungsfreudiger als die Ratte-Frau. Auch sie genießen ihre Freiräume und leben das Abenteuer in vollen Zügen aus, halten sich dabei aber immer ihr oberstes Ziel vor Augen: die Mitmenschen zur Familie zu machen. Der Ratte-Mann neigt aber dazu, es mit seinem Charme etwas zu gut zu meinen. Das kann einigen Tierkreiszeichen zu viel werden, während andere sich der Anziehung des Ratte-Manns ungehindert hingeben. Mit der Treue kann der Ratte-Mann Schwierigkeiten haben.

Jetzt weißt du alles über die Bedeutung und Eigenschaften des chinesischen Sternzeichens Ratte. Doch wie sieht es mit den anderen Sternzeichen im Tierkreis aus? Bei uns erfährst du, wie es um das Tierkreiszeichen Pferd steht.