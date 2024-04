Chinesisches Sternzeichen Schwein: Bedeutung und Eigenschaften

Schweine haben in vielen Ländern allerlei Bedeutung. Hierzulande gelten Schweine als Glücksbringer und als Symbol für Wohlstand und Reichtum. Mit dieser Bedeutung und den Eigenschaften hat das Schwein seinen Ruf als Beleidigung wirklich nicht verdient! In der chinesischen Astrologie hat das Schwein sich seinen Platz laut Legende hart erkämpft. Doch welche Eigenschaften hat das chinesische Sternzeichen Schwein überhaupt?

Das Schwein ist das zwölfte Sternzeichen im chinesischen Tierkreis. Menschen haben das Sternzeichen Schwein, sobald sie im passenden Jahr geboren wurden. Die chinesischen Sternzeichen folgen dabei dem Zwölf-Jahres-Zyklus des Jupiters und dem Mondkalender. Das chinesische Neujahrsfest wird zum Jahr des Schweins pünktlich nach dem zweiten Vollmond bzw. Neumond gefeiert. Allerdings existiert im Sternenhimmel kein richtiges Bild des Schweins, sondern nur eine Gruppe von Fixsternen, die als Erdzweig Schwein betitelt wird. Die Eigenschaften des Schweins leiten sich von anderen astrologischen Einflüssen ab. Doch was sind die typischen Eigenschaften des Sternzeichens Schwein?

Fakten-Check: Das ist das chinesische Sternzeichen Schwein

Jahre : 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 regierte Stunde : 21 bis 23 Uhr

: 21 bis 23 Uhr Himmelsrichtung : Nord-Nordwest (330 Grad)

: Nord-Nordwest (330 Grad) Sternenkonstellation : Schwarze Schildkröte

: Schwarze Schildkröte Jahreszeit, Monat : Winter, November

: Winter, November festes Element : Wasser

: Wasser regierender Planet : Merkur

: Merkur Zuordnung : Yin (weiblich)

: Yin (weiblich) Promis: Amy Winehouse, Arnold Schwarzenegger, Elon Musk

Wenn dein Geburtsjahr das Jahr 1971, 1983, 1995, 2007 oder 2019 ist, ist dein chinesisches Sternzeichen Schwein. Die Fixsterne dieses Erdzweigen gehören zur Sternenkonstellation Schwarze Schildkröte, die sich in nördlicher Himmelsrichtung befindet. Das Schwein ist im chinesischen Horoskop dem Winter und Monat November zugeschrieben. Denn laut Mondkalender und chinesischem Neujahrsfest verschieben sich die Jahreszeiten. Die regierte Stunde des Sternzeichens Schwein ist zwischen 21 und 23 Uhr, wo seine Eigenschaften am stärksten sind. Bist du in diesem Zeitraum geboren, kannst du das Schwein als deinen Aszendenten betrachten.

Andere interessante Artikel:

Chinesisches Sternzeichen Pferd: Bedeutung und Eigenschaften

Chinesisches Sternzeichen Hahn: Bedeutung und Eigenschaften

Das Element Wasser bestimmt die Eigenarten des Sternzeichens Schwein. In Kombination mit dem passiven Yin-Prinzip ist das Schwein besonders zurückhaltend und gefühlvoll. Schweine sind keine wilden Tiere, sondern genussfreudige Wesen, die sich von ihrer Empfindsamkeit leiten lassen. Unter Einfluss von Merkur ist das Schwein aber auch aufgeschlossen und gesprächig. Auch in puncto Intelligenz sollte man das Schwein nicht unterschätzen – denn Merkur verleiht dem Tierkreiszeichen laut Mondkalender einen siebten Sinn.

Eigenschaften des Schweins: So tickt das chinesische Sternzeichen

Die symbolische Bedeutung des chinesischen Sternzeichens Schwein ist Liebenswürdigkeit. Das Tierkreiszeichen Schwein kümmert sich stets um das Wohlbefinden seiner Mitmenschen. Wenn das Sternzeichen Schwein nicht gerade Hilfe anbietet oder großzügige Geschenke und Gesten macht, verstrickt es seine Mitmenschen in anregende Gespräche. Das Sternzeichen Schwein ist nicht auf Krawall aus, sondern sorgt für eine friedvolle Atmosphäre. Freche Sprüche klopft das Schwein nicht. Als soziales Tierkreiszeichen fühlt sich das Schwein seiner Gutmütigkeit verpflichtet. Deshalb begegnet es anderen Sternzeichen optimistisch und tolerant.

Dass das Schwein die positiven Dinge im Leben genießt, ist klar. Als genussfreudiges Sternzeichen arbeitet das Schwein auf seinen Wohlstand hin. Es glaubt an sich selbst und seine Eigenarten. Manchmal wird das Sternzeichen Schwein sogar etwas übermütig, wenn es darauf ankommt, seine Genussfreude zu stillen. Eine Schwäche des Tierkreiszeichens Schwein ist seine Sucht nach Vergnügen, denn sie lässt das Sternzeichen verschwenderisch werden. Den Blick für das Wesentliche verliert das Schwein dann schnell aus den Augen. Auch der Optimismus schlägt dem Schwein manchmal übel auf: Da es relativ leichtgläubig ist, kann das Sternzeichen Rückschläge nur schwer verkraften.

Chinesisches Jahr Zeitraum Element 1947 22.01.1947 – 09.02.1948 Feuer 1959 08.02.1959 – 27.01.1960 Erde 1971 27.01.1971 – 14.02.1972 Metall 1983 13.02.1983 – 01.02.1984 Wasser 1995 31.01.1995 – 18.02.1996 Holz 2007 18.02.2007 – 06.02.2008 Feuer 2019 05.02.2019 – 24.01.2020 Erde 2031 23.01.2031 – 10.02.2032 Metall 2043 10.02.2043 – 29.01.2044 Wasser Das Jahr des chinesischen Sternzeichens Schwein in der Tabelle.

Welche Eigenschaften haben die verschiedenen Schwein-Typen?

Wie du in der Tabelle sehen kannst, sind nicht alle Menschen aus dem Jahr des Schweins gleich. Denn im chinesischen Horoskop sind den Sternzeichen nach Jahr immer spezifische Elemente aus der Fünf-Elemente-Lehre zugeordnet. Der Mondkalender entscheidet über dein spezielles Element. In Kombination mit dem festen Element des Schweins ergeben sich einzigartige Eigenschaften für dein Sternzeichen.

Metall-Schwein: Das Sternzeichen Schwein hat in Kombination mit dem Element Metall eine sehr direkte Art. Es geht zwar immer noch mit Gutmütigkeit durchs Leben, ist dabei aber sehr ehrlich. Metall-Schweine ziehen das Glück an. Andersherum werden die genussfreudigen Schweine von allerlei Anderem angezogen und sollten der Sucht nicht verfallen.

Wasser-Schwein: Das Wasser-Schwein glänzt bei seinen Mitmenschen mit Intelligenz. Seine klugen Einfälle sorgen immer wieder für Begeisterung. Auch mit ihrer empfindsamen Art helfen Wasser-Schweine ihren Mitmenschen gerne aus und sind gefühlvolle Stützen.

Holz-Schwein: Das Sternzeichen Schwein mit dem Element Holz ist unter seinen Zeitgenossen das Optimistischste. Das Holz-Schwein hat Spaß am Leben und genießt jeden Atemzug. Hindernissen stellt es sich ohne Zweifel, doch Rückschläge verletzen das Holz-Schwein zutiefst.

Feuer-Schwein: Menschen aus dem Jahr des Feuer-Schweins strapazieren ihre Grenzen. Sie sind mutig und glauben daran, im Leben alles schaffen zu können. Sie sind nicht unbedingt überzeugt von ihrer Intelligenz, sondern gehen von Grund auf positiv an die Dinge heran. Manchmal sind sie ungeduldig, denn bei ihrem Optimismus sollte alles am besten ganz schnell gehen.

Erde-Schwein: Anders sieht es beim Erde-Schwein aus. Dieses Sternzeichen übertreibt es nicht, sondern bleibt lieber genussfreudig und bodenständig. Mit der Gutmütigkeit übertreiben es die Erde-Schweine manchmal, indem sie sich ihren Mitmenschen aufdrängen. Dabei wollen sie einfach das Beste für ihre Liebsten.

Liebeshoroskop: Welche Sternzeichen passen zum Schwein?

Laut dem Horoskop der Liebe passt ein sanftmütiges Tierkreiszeichen am besten zum Sternzeichen Schwein. Schweine sind sehr liebenswürdig und brauchen jemanden an ihrer Seite, der sie anfeuert, unterstützt und auf keinen Fall aus der Komfortzone lockt. Sternzeichen wie der Hase oder die Ziege harmonieren wegen ihrer freundlichen Art sehr gut mit dem Sternzeichen Schwein. Nicht so gut funktioniert es zwischen dem Schwein und der Schlange oder dem Affen, denn diese Sternzeichen verfolgen manchmal einen egoistischen Antrieb und sehen die Welt durch realistische Augen. Sie würden das empfindsame Schwein in den Wahnsinn treiben!

Diese Sternzeichen passen zum Schwein : Hase, Ziege, Tiger

: Hase, Ziege, Tiger Diese Sternzeichen passen nicht zum Schwein: Schlange, Affe

Schwein-Frau und Schwein-Mann: Wo sind die Unterschiede?

Zwischen Schwein-Frauen und Schwein-Männern gibt ein paar Unterschiede. Auch bei den Geschlechtern ist in der chinesischen Astrologie also nicht alles gleich! Die Schwein-Frau versorgt ihre Mitmenschen mit ihren Eigenarten. Mit ihren Eigenschaften ist die Schwein-Frau die Gutmütigkeit in Person. Dabei ist sie besonders empfindsam und übertreibt es eher selten – die Gefühle ihrer Mitmenschen kann die Schwein-Frau nämlich sehr gut lesen. Die Initiative wird sie bei einer möglichen Partnerschaft also eher nicht ergreifen.

Der Schwein-Mann lässt sich ziemlich leicht von seinen Mitmenschen überzeugen. Er geht nämlich davon aus, dass andere es immer genauso gut mit ihm meinen, wie der Schwein-Mann mit ihnen. Das macht den Schwein-Mann zwar naiv, offenbart aber auch sein reines Herz. Er liebt seinen Partner mit seiner ganzen Seele – bestimmten Tierkreiszeichen könnte er zu anhänglich sein. Ähnliches gilt beim Schwein-Mann für Besitztümer. Deswegen sehnt sich das Tierkreiszeichen nach einem gewissen Wohlstand.

Über das chinesische Sternzeichen Schwein weißt du nun Bescheid. Doch was hat das Horoskop sonst noch für dich auf Lager? Hier erfährst du, wie es um die Eigenschaften des Tierkreiszeichens Ratte steht.