Hochzeit: Verlobung hat für Braut schlimme Folgen – „Sie hat es nicht verdient“

Wer sich mit seinem Partner verlobt, der sollte eigentlich vor allem eines erwarten dürfen: Glückwünsche, soweit das Auge reicht. Nicht ohne Grund schweben zahlreiche Paare, die plötzlich auf ihre Hochzeit hinfiebern, auch noch eine ganze Weile nach dem Antrag auf Wolke Sieben.

Doch statt freudiger Nachrichten sehen sich zwei angehende Bräute jetzt einem unerwarteten Shitstorm ausgesetzt. Der Auslöser soll ein Video sein, in dem eine Frau der anderen einen Antrag macht. So hatten sich die beiden die Zeit vor ihrer Hochzeit sicherlich nicht vorgestellt.

Hochzeit: Bräute ernten Missgunst

Dabei hatte die 29-jährige Shannon McGee gedacht, sie hätte den perfekten Antrag für ihre Freundin geplant. Seit einem Jahr führten die beiden Frauen schon eine Fernbeziehung und reisten zwischen ihren Wohnorten in Finnland und den USA hin und her. Gemeinsam mit einer Gruppe von Tänzern hatte sie im Central Park in New York um die Hand ihrer Lebensgefährtin Linn Ekebom angehalten, dem Ort, an dem sich beide vor einem Jahr kennen – und lieben gelernt hatten. Mit Erfolg: Der Flashmob zum romantischen Hit „Marry You“ von Bruno Mars traf die 28-Jährige direkt ins Herz und beide hätten glücklicher nicht sein können.

Aber ihr Glück sollte nicht von Dauer sein. Denn ihr Antrag blieb nicht lange unentdeckt. Ein Schaulustiger hatte die Verlobung live mit angesehen und kurzerhand sein Handy gezückt. Das Ergebnis lud er bei TikTok hoch. Doch nicht etwa, um die beiden zu ihrer Verlobung zu beglückwünschen.

Nein, der Schaulustige machte sich im Netz über die beiden Frauen lustig. Nicht nur, dass er sich hinter der Kamera gemein über die Zwei äußerte. Unter dem Video hagelte es nach seiner Vorlage auch noch zahlreiche Kommentare, in denen die frisch Verlobten als „schäbig“ und „peinlich“ betitelt wurden.

Verlobungs-Video verbreitet sich im Netz

Linn zeigte sich über das Verhalten der TikTok-Community schockiert. Vor allem der „jüngeren Generation“, die auf der Social-Media-Plattform vertreten ist, warf sie vor, „keine Rücksicht auf die Gefühle anderer Menschen“ zu nehmen.

Doch schnell machte sich das Paar auch Sorgen, was ihre Angehörigen zu dem viral gegangenen Video sagen würden. Denn vielen hatten sie noch gar nicht mitgeteilt, dass sie sich überhaupt verlobt hatten. Diese Sorge schien allerdings unbegründet.

Eine ihrer Freundin teilte das Video sogar erneut bei TikTok, um den Kritikern etwas entgegenzusetzen. Darunter schrieb sie: „Bitte seid nett zu den Leuten. Und besonders zu meiner tollen verlobten (Freundin, Anm. d. Red.), denn sie hat es nicht verdient, all diesen Hass zu sehen.“ Bleibt zu hoffen, dass sich die beiden angehenden Bräute von dem Wirbel um ihre Verlobung nicht ihre Hochzeit versauen lassen.