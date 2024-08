Hochzeit: Frau erhält Einladung zur Feier – doch was darin steht, macht sie fassungslos

Die eigene Hochzeit ist für viele Menschen eines der schönsten Ereignisse im Leben. Bei der Feier sind meist die Liebsten dabei, um eine unvergessliche Zeit zu verbringen. Kein Wunder also, dass sich diese Frau so sehr freute, als sie die Hochzeitseinladung der Braut im Briefkasten fand. Wie Schwestern sind sie und die Braut aufgewachsen, und so ist die Feier auch für die Eingeladene ein ganz besonderer Moment.

„Es war wirklich wunderschön und ich habe es sofort an meinen Kühlschrank geklebt“, erzählt sie in einem Beitrag auf Reddit. Doch als sie den Zettel sah, der der Einladung beilag, verging ihr die Freude.

Hochzeit: Unfassbare Forderung in der Einladung

Auch ihr Mann war zur Hochzeit eingeladen, worüber sie sehr glücklich war. Doch der nächste Satz verschlug ihr die Sprache. „Ich werde in einem anderen Raum sein und zusammen mit einigen anderen eingeladenen Frauen bei der Kinderbetreuung helfen. In der Kirche gibt es einen speziellen Raum für Kinder, und dort würde ich sein“, berichtete sie auf Reddit von der unfassbaren Anfrage. Sie wäre tatsächlich als Kinderaufsicht auf der Hochzeit!

Auch interessant: Irrer Hochzeitstrend auf TikTok geht um – unglaublich, was einer Braut dann passiert

Sie müsse sich zwar wie ein Hochzeitsgast kleiden, da sie auch auf Fotos zu sehen sei, sollte aber mit den Kindern essen und auch während der Zeremonie auf die Kinder aufpassen. Als wäre das nicht genug, wurden die Gäste auch noch um eine kleine Spende gebeten, um alle Kosten zu decken. „Oh, und die Mahlzeiten für meinen Mann und mich würden jeweils $100,00 kosten und wir haben einen Link, um das zu bezahlen, wenn wir digital zustimmen“, regte sie sich in dem Post weiter auf. Unglaublich!

„Eine Unverschämtheit“

Offenbar wollte die Braut nur Frauen, die auf die Kinder aufpassen. Der Ehemann der Eingeladenen bot an, auf die Kinder aufzupassen, um an der Hochzeit und dem Empfang teilnehmen zu können, doch in der Einladung stand, dass nur einige andere weibliche Gäste auf die Kinder aufpassen sollten. „Für mich ist das eine Unverschämtheit. Die erwarten von mir, dass ich für eine Mahlzeit bezahle, die ich essen muss, während ich auf die Kinder aufpasse“, ärgerte sich die Dame in ihrem Post.

Die Eingeladene rief außerdem bei der Braut an und erfuhr, dass sie von den Hochzeitsgästen viel Gegenwind bekommen hatte. Niemand will 100 Dollar zahlen und auf die Kinder aufpassen – was für eine Überraschung. Im Netz erhielt sie viel Zuspruch. Zahlreiche User rieten ihr, nicht zur Hochzeit zu gehen und die Einladung auszuschlagen.