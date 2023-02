Hochzeit: Bräutigam nimmt optische Veränderung vor – Braut will ihn so nicht heiraten

In guten wie in schlechten Zeiten – so lautet das Versprechen, das Paare vor dem Traualtar eingehen. Bestenfalls sollte dieser Moment der Schönste im Leben der Eheleute sein. Doch was, wenn der Bräutigam plötzlich anders aussieht, als man ihn kennengelernt hat?

Für eine werdende Braut lag der Entschluss nahe: Sie möchte ihrem zukünftigen Gatten nicht das Jawort geben. Aber was war der Grund, dass die Frau von heute auf morgen nicht mehr heiraten wollte?

Braut will ihre Hochzeit verschieben

Auf der Plattform Reddit suchte die junge Frau nach einem Rat der Community. Dafür teilte sie offen und ehrlich ihre Bedenken: „Mein Verlobter hat eine Zahnspange!“ Statt sich darüber zu freuen, dass ihr Partner in Zukunft anstelle der schiefen Zähne ein perfektes Lächeln aufsetzen kann, kommen bei der Braut Zweifel auf.

Diese betreffen in erster Linie die Hochzeitsfotos des Paares. „Ich möchte doch nur, dass unsere Bilder der Trauung so ästhetisch wie nur möglich aussehen. Das ist auch der Grund, weshalb ich mit dem Gedanken spiele, die Hochzeit zu verschieben, bis er seine Zahnspange wieder los ist“, erklärte die Dame.

Braut will ästhetische Hochzeitsbilder

Ihrem Liebsten habe sie diese Überlegung auch schon mitgeteilt. Bei dem 25-Jährigen stieß sie dabei allerdings nicht auf Verständnis – im Gegenteil: Der Bräutigam schlug ihr im Gegenzug vor, die Hochzeit doch gleich komplett abzusagen.

Das komme für die junge Frau aber gar nicht in Frage. „Ich habe nichts gegen ihn, wenn er eine Zahnspange trägt“, stellte sie in ihrem Beitrag klar. Für ein schöneres Erscheinungsbild habe sie ihm jedoch vorgeschlagen, die durchsichtigen Zahnschienen zu tragen, die kaum auffallen.

Hochzeit verschieben? Nutzer sind gespalten

„Aber er sagte, die seien zu teuer und er wolle das Geld für unsere Hochzeit und die anschließenden Flitterwochen sparen“, verriet die Braut. Während sie in den Kommentaren von einigen Nutzern Zuspruch erhielt, konnten andere User ihre Entscheidung wiederum keinesfalls nachvollziehen. „Über so einen Schrott machst du dir Gedanken? Mich würde es nicht wundern, wenn dein Schatz die Hochzeit cancelt“, schrieb beispielsweise eine Nutzerin.