Mallorca: Deutsches Paar reist zur Traumhochzeit auf die Insel – dann der große Schock

Auf Mallorca dem oder der Geliebten das Ja-Wort geben – nicht nur immer mehr deutsche Promis reisen für ihre Hochzeit gerne auf die spanische Insel. Das schöne Wetter, die traumhaften Buchten und Strände oder die malerische Natur ziehen viele Heiratswillige an.

So auch Larissa Paulun (28) und ihren Verlobten aus Essen in Nordrhein-Westfalen. Anfang August heirateten die beiden standesamtlich in der Heimat. Ende September sollte dann die große Feier auf Mallorca folgen. Doch bevor sie dort ankommen, sollte alles anders werden und aus einer Traumhochzeit droht eine Albtraum-Hochzeit zu werden.

Traumhochzeit auf Mallorca wird vorerst zum Albtraum

Die Familie des Paares besitzt auf Mallorca ein Feriendomizil, so erzählt es Paulun gegenüber der „Mallorca Zeitung“. Hier sollte am Sonntag (29. September) die Hochzeit stattfinden. „Dadurch, dass ich auch die Deko selbst gemacht habe, hatten wir mehr Gepäck als nur unsere Outfits“, sagt sie gegenüber dem mallorquinischen Blatt.

Deswegen wollte das Paar im Wohnwagen über Barcelona nach Mallorca reisen. An Board dabei: das maßgeschneiderte Brautkleid der Braut, der Anzug des Bräutigams und Anzüge weiterer Familienmitglieder. Weil die Fähre nach Mallorca am Dienstag (24. September) erst in ein paar Stunden gehen sollte, entschied sich das Paar, einen kleinen Abstecher auf die berühmte „Rambla“ in Barcelona zu machen.

Als sie nach gerade einmal einer Stunde wiederkommen, folgt der Schock. Der Schlüssel passt nicht mehr. „Bei meinem Partner ist der Groschen sofort gefallen. Er wusste direkt, dass Diebe bei uns eingestiegen sind“, erzählt Paulun gegenüber der „MZ“.

Diebe nehmen alles mit

„Das Kleid, der Anzug meines Partners sowie die meines Papas und Onkels. Alles war weg.“ Auch die Wertsachen, die sich in einem Rucksack befunden hatten, waren nicht mehr da – außerdem fehlten ein Laptop und ein Handy. Sogar den Beutel mit der dreckigen Wäsche des Paares hätte man mitgenommen.

Die 28-Jährige habe bei dem Anblick so einen unter Schock gestanden, dass ihr vor Wut und Verzweiflung nicht einmal die Tränen gekommen seien, erzählt sie weiter. Der Schaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro, wovon 3.500 Euro für das eigens angefertigte Brautkleid und 1.500 Euro für den Anzug des Bräutigams draufgegangen waren.

Hochzeit ohne Kleid und Anzug?

Wie aber sollte das Paar nun in nur fünf Tagen neue Hochzeitsoutfits besorgen? Die Hochzeit sollte so oder so stattfinden. „Es werden 85 Leute extra hierherkommen. Da hat also kein Weg dran vorbeigeführt“, so Paulun weiter. Auf Mallorca angekommen kauft das Paar am nächsten Tag einen Anzug für den Bräutigam.

Weil ihre Schneiderin in Deutschland Pauluns Instagram-Story mit den schrecklichen Neuigkeiten gesehen hatte, verkauft sie ihr ein weiteres Kleid. „Sie haben mir ein Kleid, das bei ihnen zum Anprobieren hing, deutlich reduziert verkauft“, so Paulun. Ein Freund habe es sofort abgeholt und es am Donnerstag (26. September) in einem eigens dafür gebuchten Koffer per Flugzeug nach Mallorca gebracht.

Eine deutsche Hochzeitsschneiderin auf Mallorca passt dieses Kleid dann den Maßen der Braut an, sodass die Hochzeit wie geplant am Sonntag stattfinden soll – mit Braut im Hochzeitskleid und einer unfassbaren Hochzeitsgeschichte.