Supermarkt auf Mallorca: TikTok-Trend schlägt hohe Wellen – ich habe den Test gewagt

Im Supermarkt auf Mallorca einkaufen gehen kann sich in diesem Sommer zum Teil schwieriger gestalten als üblich. Denn ein viral gegangener Videoclip auf TikTok hat eine Welle der Aufmerksamkeit in ganz Spanien ausgelöst, die teils weitreichende Folgen zu haben scheint.

Ich habe einen Supermarkt auf Mallorca besucht, um ebenfalls den Trend auszuprobieren. Ein Selbstversuch.

Supermarkt auf Mallorca statt Tinder und Co.

Die Idee ist folgende: Man geht in einen Mercadona-Supermarkt auf Mallorca oder an einem anderen Ort in Spanien, wenn man auf der Suche nach der Liebe, aber auch nach einem Flirt ist. Dabei platziert man gewisse Produkte in seinem Einkaufswagen und signalisiert somit den anderen Besuchern, wonach man sucht. „Die Stunde des Flirts im Mercadona“ ist dabei immer zwischen 19 Uhr und 20 Uhr.

Welches Produkt bedeutet was? Viral gegangen ist besonders die Ananas als Symbol dafür, dass man auf der Suche ist. Um sich von denjenigen zu unterscheiden, die wirklich nur eine Ananas kaufen wollen, legt man die Ananas falsch herum in seinen Einkaufswagen.

Ist man auf der Suche nach einer ernsthaften und dauerhaften Beziehung, sollte man Hülsenfrüchte dazulegen. Sucht man hingegen nur einen Flirt oder eine sporadische Geschichte, müssen Fertigpizza oder Salat in den Wagen. Ist man sogar bereit, in Zukunft vor den Altar zu treten, kann das mit einer Melone neben der Ananas von vorne herein klargestellt werden. Dann schlendert man durch die Reihen und stößt bei Interesse gegen den Einkaufswagen des anderen. So die Idee.

Selbstversuch im Supermarkt auf Mallorca

Ich habe den Mercadona in S’Arenal auf Mallorca an einem Mittwoch um kurz nach 19 Uhr besucht. Mein Ziel: Schauen, wie viele Menschen hier auf der Insel in dem kleinen Urlaubsörtchen nachgehen. Zwar ist der Laden voller Menschen, eine umgedrehte Ananas in einem Einkaufswagen sehe ich keine. Zumal an diesem Abend scheinbar nur Paare und Familien einkaufen.

In der Obstabteilung liegt gerade einmal eine Ananas da. Ich bleibe eine Weile lang in der Nähe stehen und beobachte, ob jemand sich ihr nähert und sie in den Wagen legt. Aber nein.

TikTok-Trend hat Konsequenzen

Diese Methode hat sich in den sozialen Netzwerken und in den spanischen Medien wie ein Lauffeuer verbreitet, dass eine Welle vor allem junger Spanier die Mercadonas in Spanien teils geflutet haben. Berichten zufolge hätten manche sogar zum Ananassaft gegriffen, nachdem alle Ananas bereits in den Einkaufswägen unterwegs waren.

Ein Video auf Tik Tok zeigt, wie ein Angestellter einen riesigen Wagen voller Ananas aus dem Laden bringt, angeblich während der Flirtstunde zwischen 19 und 20 Uhr. Dass es sich hierbei um eine Folge des TikTok-Trends in Spanien handelt, kann nicht abschließend verifiziert werden. Berichten spanischer Medien zufolge seien manche Angestellte alles andere als begeistert von diesem Trend. Einige Spanier berichten, wie sie auf dem Supermarkt geflogen sein, weil sie die Ananas falsch herum im Wagen liegen hatten.

Mein Selbstversuch ist gescheitert. In S’Arenal auf Mallorca scheint wenig Interesse an dieser neuen Art der Suche nach der Liebe zu bestehen – zumindest nicht nicht an diesem Tg. Ob es vielleicht daran liegt, dass hier auch viele – vor allem deutsche Touristen in ihrem Urlaub auf Mallorca einkaufen gehen und sie den Trend nicht mitbekommen haben? Diese Frage wird sich abschließend nicht klären lassen.