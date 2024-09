„Let’s Dance“-Star Christina Hänni offen über After-Baby-Body: „Bei mir läuft es nicht so einfach“

Seit rund drei Monaten schwebt „Let’s Dance“-Star Christina Hänni im absoluten Baby-Glück. Rund ein Jahr nach der Hochzeit mit Sänger und „Let’s Dance„-Kandidat Luca Hänni ist das Paar Eltern einer Tochter geworden.

Seitdem hat sich der Alltag der Stars völlig verändert – genauso wie Christinas Körper, wie sie auf Instagram beschreibt. Auf Fan-Fragen dazu gibt sie sich erfrischend ehrlich und gelassen.

„Let’s Dance“-Star Christina Hänni: „Habe 17 Kilo zugenommen“

Als hauptberufliche Tänzerin ist Christina Hänni die meiste Zeit ihres Lebens wohl in absoluter Topform. Seit Jahren zeigt die 34-Jährige bei „Let’s Dance“ auf RTL, wie fit und sportlich sie ist. Durch das Mutterwerden haben sich ihre Prioritäten verständlicherweise verschoben – und so lässt sich Christina Hänni Zeit damit, ihren Körper wieder zu trainieren.

In einer Instagram-Fragerunde wird sie nämlich gefragt, wie viel sie zugenommen hat und wie sie damit umgeht. Ihre ehrliche Antwort: „Ich habe so ungefähr 17 Kilo zugenommen und circa acht davon erst runter.“ Ihre Figur ändere sich aktuell – auch wegen des Stillens ihrer Tochter – von Tag zu Tag, das Gewicht bleibe aber erstmal. „Bei mir läuft es nicht so einfach und braucht Zeit.“

+++ Marie Reim lässt die Hüllen fallen – Fans können es kaum erwarten +++

„Let’s Dance“-Star konzentriert sich auf seine Tochter

Und genau die Zeit nimmt sich Christina Hänni auch, wie sie weiter erklärt: „Ich mache mir aber gar keinen Druck. Ich möchte einfach wieder gesund und fit sein und besonders wichtig ist mir, keine Diät zu machen, weil das Stillen Priorität hat vor einer Bikinifigur.“

Mehr aktuelle Promi-News:

Auch bezüglich der künftigen Familienplanung konzentriert sich der „Let’s Dance“-Star erst einmal auf das Hier und Jetzt. Auf die Frage, ob weitere Kinder geplant sind, gesteht sie: „Die Frage stellen wir uns noch gar nicht und ich möchte auch erst mal wieder zu mir selbst finden, bevor ich mir selbst die Frage stelle.“ Eine nachvollziehbare und entspannte Einstellung, die Christinas Mann Luca Hänni sicher genauso pflegt, schließlich sind die beiden ein gutes Team.