Klare Entschuldigung! „Let’s Dance“-Star kontert Kritik

Für viele ist sie ein Vorbild auf der Tanzfläche und auch bei ihren Anhängern auf Instagram steht sie hoch im Kurs. „Let’s Dance“-Star Christina Hänni (35) zeigt sich auf Social Media gewohnt nahbar und teilt viele persönliche Aufnahmen.

Doch Nähe hat auch ihre Schattenseiten. Besonders jetzt, wo Christina Hänni als frischgebackene Vollzeitmama viel zu tun hat. Aktuell muss sie sich Kritik aussetzen. Doch sie reagiert sofort darauf.

„Let’s Dance“-Star Christina Hänni meldet sich nach Kritik zu Wort

Wer Christina Hänni auf Instagram verfolgt, weiß, dass sie den Austausch mit ihren Followern sehr schätzt. Seit die 35-Jährige im Juni 2024 Mutter geworden ist, scheint dieser Austausch sogar noch intensiver.

Der „Let’s Dance“-Star lässt die Community an vielem teilhaben. Gerade dieser ehrliche und authentische Blick hinter die Kulissen kommt sehr gut an. Doch anscheinend nicht immer. Erst kürzlich wurde Christina Hänni auf kleinere Flüchtigkeitsfehler in ihren Posts hingewiesen. Die Rechtschreibung hat nicht immer ganz gepasst.

Mama zu sein ist oft ganz schön kräftezehrend

Doch das bleibt nicht unkommentiert. Offen und ehrlich meldet sie sich schnell zu Wort. „Tut mir leid!“, lässt sie ihre Follower wissen. Eine kurze, aber klare Reaktion. Denn obwohl der „Let’s Dance“-Star derzeit wenig Schlaf bekommt und kaum Pausen kennt, möchte sie sich Zeit für ihre Fans nehmen.

Es bleibt zu hoffen, dass ihre Anhänger Verständnis haben. Schließlich wissen sie ja, dass gerade in den ersten Jahren die Mutterschaft sehr anstrengend und zeitintensiv sein kann. Eines dürfte jedenfalls sehr sicher sein: Trotz Schlafmangel und Babytrubel wird Christina Hänni ihre Fans nicht vergessen und schon bald neue Updates mit ihnen teilen.