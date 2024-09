Birgit will zur Hochzeit ihres Sohnes – es ist ein Abschied für immer

Für Menschen, die im Sterben liegen und nur noch einen letzten großen Wunsch haben, ist der ASB-Wünschewagen stets zur Stelle. Ob es noch ein letzter Urlaub an der Nordsee sein soll oder eine letzte Reise in die Heimat – die ehrenamtlichen Mitarbeiter helfen, wo sie nur können.

Auch für Birgit sollte es zu einer letzten Reise gehen. Ihrem Sohn stand der wohl wichtigste Tag in seinem Leben bevor. Er wollte Hochzeit feiern – und das natürlich am liebsten mit seiner Mutter. Diesen Wunsch wollte das ASB-Wünschewagen-Team aus Schleswig-Holstein den beiden nur allzu gerne erfüllen.

Birgit will zur Hochzeit ihres Sohnes

Es war eine besondere Reise für Birgit. „Ihr größter Wunsch: die Hochzeit ihres Sohnes mitzuerleben. Ein Tag voller Emotionen, der ihr tief am Herzen lag.“ Und genau aus diesem Grund wollten Wunscherfüllerinnen Sabine und Mirko dabei helfen, ihn wahr werden zu lassen. Und so ging es auch schon los.

Angekommen im Hospiz in Elmshorn sammelten die Ehrenamtlerinnen Birgit und ihren Ehemann ein, die schon ganz aufgeregt waren. „Trotz der kurzen Anfahrt nach Heist war es eine der emotionalsten Wunschfahrten, die wir bisher erleben durften“, erzählen die Wunscherfüllerinnen auf Facebook. Und dann war man auch schon beim Standesamt. „Dann wurde es still – die Tür zum Trauzimmer öffnete sich, und Birgits Sohn trat mit seiner zukünftigen Ehefrau in den Raum.“

Birgit erlebt Moment fürs Leben

Das hübsche Brautpaar betrat den Raum und als der Sohnemann seine Mutter sah, ging ihm das Herz auf. „Für den Bräutigam ging mit der Anwesenheit seiner Mutter ein riesengroßer Herzenswunsch in Erfüllung. Die Zeit blieb für einen Augenblick stehen…“

Für die Fotos ging es zu einem Angelteich, um den wundervollen Tag für die Ewigkeit festzuhalten. „Birgit beobachtete voller Begeisterung das Geschehen“, bemerkten die Ehrenamtlerinnen. „Als dann der Hund von Birgit und ihrem Ehemann fröhlich dazu kam, war das Glück für einen Moment perfekt.“

Nach einem „hervorragenden Essen“ ging es wieder auf den Rückweg – aber nicht ohne ein Capri-Eis am Stiel. Bei der Verabschiedung am Hospiz erlebten alle einen „Moment voller Dankbarkeit“, erfüllt von Glück und leichter Erschöpfung ging mal wieder eine Wunschfahrt für das ASB-Wünschewagen-Team zu Ende.