Sonderurlaub für Hochzeiten: DAS musst du beachten

Bald läuten die Hochzeitsglocken für dich oder einen Bekannten? Für den großen Tag kannst du sogar bezahlten Urlaub bekommen. Alles zum Thema Sonderurlaub erfährst du hier.

Der schönste Tag des Lebens für dich, einen Verwandten oder Freund steht bald an. Irgendwann kommt da auch die Frage nach Urlaub auf, weil du diesen Tag auch nicht verpassen willst. Unter bestimmten Voraussetzungen kannst du für eine Hochzeit sogar Sonderurlaub, also bezahlten nicht Erholungsurlaub in Anspruch nehmen.

Du hast nicht grundsätzlich einen Anspruch auf Sonderurlaub. Es gibt nämlich kein festes Gesetz, welches dies festlegt. Du kannst dich bei deinem Antrag allerdings auf BGB §616 beziehen. Laut diesem Gesetz kannst du dich gesondert freistellen lassen, wenn du unverschuldet nicht in der Lage bist zu arbeiten. Wer dieses Gesetz wie in Anspruch nehmen kann, erklären wir dir jetzt.

Sonderurlaub für Hochzeiten als Brautpaar

Sollte es in deinem Arbeitsvertrag nicht anders festgesetzt sein, hast du als Braut oder Bräutigam grundsätzlich ein Recht auf Sonderurlaub an deinem besonderen Tag. In der ganzen Planungszeit kann die Überlegung nach Urlaub oftmals untergehen. Du solltest aber nicht vergessen, diesen frühzeitig bei deinem Arbeitgeber zu beantragen. Erst recht nicht, wenn du sogar Sonderurlaub bekommst.

Sonderurlaub für Hochzeiten als Verwandter

Als enger Verwandter des Brautpaares kannst du ebenfalls Sonderurlaub beantragen. Sollten deine Eltern, Kinder oder ein Geschwisterteil heiraten, hast du den Anspruch auf gesonderten bezahlten Urlaub. Das gilt auch für die goldene Hochzeit deiner Eltern. Solltest du nicht zu den nahen Angehörigen zählen, gilt dieser Anspruch laut „Stiftung Warentest“ nicht. Nicht enger verwandt mit dem Brautpaar zählt auch bereits für dich als Cousine, Cousin, Tante oder Onkel.

Sonderurlaub für Hochzeiten als Freund oder Bekannter

Als Bekannter oder Freund des Brautpaares hast du keinen Anspruch auf Sonderurlaub. Das gilt auch, wenn du Trauzeuge bei einem Teil es Paares bist. Du solltest dich also früh genug um einen Urlaubstag kümmern, sodass du die Hochzeit nicht verpassen musst.

Wie erhebe ich Anspruch auf Sonderurlaub?

Nicht jeder hat ein Recht auf Sonderurlaub. Schau dazu am besten in deinem Arbeits- oder Tarifvertrag, ob du generell einen Anspruch erheben kannst oder ob dieser vom Arbeitgeber ausgeschlossen ist. Solltest du einen Sonderurlaub beantragen können, kannst du so vorgehen: Melde dich postalisch oder per E-Mail bei deinem Arbeitgeber und stelle ihm den Grund für den Antrag auf Sonderurlaub dar. Nenne dazu auch deinen Namen, deine Adresse und am besten die Abteilung und deine Personalnummer. Dein Arbeitgeber wird dir eine Rückmeldung voraussichtlich über denselben Weg geben.

Jetzt weißt du, ob für dich ein Sonderurlaub möglich wäre und wie du ihn beantragen kannst.