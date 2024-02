Geld zur Hochzeit: SO HOCH sollte dein Geschenk ausfallen

Wenn du auf einer Hochzeit eingeladen bist, solltest du nicht mit leeren Händen dastehen. So viel solltest du in ein Hochzeitsgeschenk investieren.

Egal, ob als materielles, immaterielles oder Geldgeschenk, ein bestimmtes Budget solltest du immer im Kopf haben. Vor allem, wenn es auf eine Hochzeit geht. Je nachdem in was für einem Verhältnis du zu dem Brautpaar stehst, kann die Ausgabe für ein Hochzeitsgeschenk auch in einen höheren dreistelligen Bereich gehen. Laut Statista ist das üblichste Hochzeitsgeschenk Geld.

Die Auswahl eines guten Betrags für ein Hochzeitsgeschenk kann eine Herausforderung für viele Gäste darstellen. Es gibt jedoch keine feste Regel, wie viel Geld du für ein Geschenk ausgeben solltest, nur ein paar Eckpunkte, an die du dich halten kannst. In diesem Text werden wir dir ein paar Tipps geben, damit du eine angemessene Summe für dein Hochzeitsgeschenk festlegen kannst.

Wie viel Geld investierst du als Bekannter oder wenn du nicht hingehst?

Bist du als Begleitung auf einer Hochzeit oder kennst das Brautpaar nur flüchtig, bist du nicht in der Pflicht viel Geld in das Hochzeitsgeschenk zu investieren. Meistens liegt hier der Betrag laut „t-online.de“ zwischen 30 und 50 Euro. Du kannst dir aussuchen, ob du das Geld in etwas Materielles steckst oder Bargeld schenkst. Meistens hat das Brautpaar eine Liste, an der du dich bei der Art des Hochzeitsgeschenks inspirieren lassen kannst. Falls du an dem Hochzeitstag nicht kannst, musst du nicht viel Geld verschenken. Meistens reichen hier 10 bis 15 Euro vollkommen als kleine Aufmerksamkeit aus.

Weitere spannende Hochzeits-Themen:

Sonderurlaub für Hochzeiten: DAS musst du beachten

Namensänderung nach der Hochzeit: DAS solltest du nicht vergessen

Das rote Kleid: Der Alptraum auf jeder Hochzeit?

Je enger, desto mehr Geld?

Als Freund des Brautpaares solltest du schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Hier gilt der Richtwert um die 100 Euro als angebracht, sagt „merkur.de“. Als enger Freund kannst du eventuell einschätzen, wie viel das Brautpaar für dich an dem Hochzeitstag ausgibt. Daran kannst du dich orientieren. So viel wie das Paar für dich investiert, so viel solltest du auch ungefähr verschenken. Bist du allerdings Brautjungfer, Junggeselle oder Trauzeuge, kannst du frei entscheiden, ob du dich an die 100-Euro-Richtlinie hältst. Du hast im Vorfeld schon viel zu der Hochzeit beigetragen, was das Brautpaar mit Sicherheit zu schätzen weiß.

Foto: imago images/Shotshop

Das Budget für Verwandte

Wenn du mit dem Brautpaar verwandt bist, ist die Tendenz höher, mehr Geld für das Hochzeitsgeschenk auszugeben. So liegt bei normaler Verwandtschaft der Richtwert bei ungefähr 100 Euro, als Paten oder Geschwister können es auch bis zu 250 Euro sein. Wenn du Oma oder Opa des Brautpaares bist, kannst du dein Budget auf bis zu 300 Euro hochsetzten. Eltern legen noch eine Schippe darauf und verschenken meistens bis zu 1.000 Euro. Bei Verwandtschaft ist es üblich, dass du etwas zu der Hochzeit beisteuerst, zum Beispiel für die Hochzeitsreise. Wir haben uns auf Angaben von „t-online.de“ bezogen.

Nur Geld zu langweilig?

Das Brautpaar hat meistens eine Wunschliste, woran du ablesen kannst, was es sich wünscht. Hierbei ist es wichtig, sich abzusprechen, damit nicht jeder das Gleiche schenkt. Es ist sinnvoll, mit mehreren Leuten etwas zusammen zu schenken, da die einzelnen Geschenke häufig etwas teurer sind. Wenn du dich dafür entscheidest Geld zu schenken, gibt es im Internet viele Ideen, wie du dein Hochzeitsgeldgeschenk künstlerisch gestalten kannst, damit der Umschlag nicht allzu langweilig aussieht. So kannst du das Geld zum Beispiel in einen Blumenstrauß einbauen oder ein Bild mit Herzen und Schmetterlingen aus dem Geld gestalten. Hierbei kannst du dich kreativ ausleben.

Foto: IMAGO/Silas Stein

Bei allen Hochzeitsgeschenken gilt allerdings: Alles kann, nichts muss. Es handelt sich lediglich um Richtwerte, die eingehalten werden können. Wichtig ist, dass das Geschenk von Herzen kommt.

Jetzt weißt du, wie viel du als Gast in ein Hochzeitsgeschenk investieren solltest. Wie viel Geld das Brautpaar in die Hochzeit steckt, erfährst du hier.