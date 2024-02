Namensänderung nach der Hochzeit: DAS solltest du nicht vergessen

Frisch verheiratet und zum krönenden Abschluss fehlt nur noch der gleiche Nachname als Ehepaar? Diese Formalien solltest du dabei auf keinen Fall vergessen.

Die Hochzeitsglocken haben geläutet und du bist frisch verheiratet. Zum endgültigen Glück fehlt dir und deinem Partner nur noch der gleiche Nachname. Der Prozess der Namensänderung ist für viele Paare der erste Schritt nach der Hochzeit. Dieses Vorgehen kann allerdings sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.

Die Namensänderung nach der Hochzeit ist ein Prozess, den viele Paare unterschätzen. Bis du den Namen von deinem Partner tragen kannst, musst du Dokumente einreichen, Ausweisdokumente aktualisieren und mit deiner Bank Kontakt aufnehmen. Was genau du alles in welchem Zeitraum abgehackt haben musst, erklären wir dir hier.

Das Wichtigste im Überblick:

Änderung beim Einwohnermeldeamt

Änderung bei der Zulassungsstelle

Änderungen beim Finanzamt

Änderungen beim Arzt/Krankenkasse/Bank

Änderungen beim Arbeitgeber

Änderungen im persönlichen Umfeld

Was sich außer dem Nachnamen ändert

Das Ändern des Nachnamens ist eine der persönlichsten Entscheidungen, die du mit deinem Partner zusammen treffen musst. Dabei ändert sich nicht nur dein Nachname auf dem Klingelschild, sondern auch auf deinen Dokumenten, auf deiner Bankkarte und auf der Arbeit. Die wichtigsten Anlaufstellen sind das Einwohnermeldeamt (Personalausweis und Reisepass), die Zulassungsstelle (Führerschein) und das Finanzamt. Letzteres ist wichtig für die Änderung deiner Steuerklasse.

Wichtig ist ebenfalls, dass du deine Ärzte und die Krankenkasse informierst, damit sie dich für zukünftige Anliegen im System finden können. Die Erneuerung deiner Bankkarte ist ebenfalls wichtig, wie auch die Namensänderung auf deinen Ausweisdokumenten. Nach Rücksprache mit der Bank solltest du dich an deine Verträge wie zum Beispiel der Versicherung melden, damit auch hier dein neuer Name eingetragen werden kann.

Anpassung im persönlichen Umfeld

In deinem persönlichen Umfeld kannst du dir auch Gedanken darüber machen, wie öffentlich dein neuer Name sein soll. Zum einen wäre dort deine Arbeit. Dort solltest du im Personalbüro Bescheid geben, sobald sich dein Name geändert hat. Das ist besonders wichtig für deine Lohnabrechnung, eventuelle Zugangskarten oder Daten. Bei großen Unternehmen wäre auch das Ändern der E-Mail-Adresse ein wichtiger Schritt, damit es zu keinen Missverständnissen kommt. Im privaten kannst du deine E-Mail ebenfalls anpassen, genauso wie deine Registrierungen bei Online-Shops oder auf deinen Social Media Accounts.

Prozess der Namensänderung

Grundsätzlich gilt, dass es keine Frist gibt, bis wann du dich für eine Namensänderung entschieden haben musst. Das muss nicht direkt nach der Hochzeit passieren, kann aber. Wenn du dich dafür entscheidest, musst du einen Antrag der Namensänderung bei der Stadt beantragen. Der Prozess und die Aufwandskosten sind von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Meistens ist aber eine Pauschale von 15 bis 20 Euro notwendig. Dazu musst du eine notariell beglaubigte Heiratsurkunde vorzeigen. Deinen Meldebescheid und ein Ausweisdokument, wie deinen Personalausweis oder Reisepass solltest du auch dabei haben. Wirksam wird die Namensänderung, wenn es vom zuständigen Standesamt öffentlich beglaubigt und entgegengenommen wird.

Tipps bei der Namensänderung

Eine Namensänderung kann auch noch Jahre nach der Hochzeit vorgenommen werden. Da kannst du dir also Zeit lassen und musst nichts überstürzen. Wichtig ist nur zu beachten, dass gewisse Dokumente, wie der Ausweis, Reisepass oder die Bankkarte Ablaufdaten haben. Damit es hier nicht zu Problemen kommt, sollten dies die ersten Dokumente sein, die du änderst. Des Weiteren solltest du Änderungen bei der Stadt, beim Einwohnermeldeamt und der Zulassungsstelle persönlich klären, damit es hier zu keinen Missverständnissen kommt. Alle anderen Formalien kannst du auch telefonisch oder postalisch erledigen.

Eine Hochzeit ist ein großer Tag und mit viel Aufregung verbunden. Danach hast du Zeit dir über eine Namensänderung Gedanken zu machen. Wir verraten dir außerdem, welche Kosten bei einer Hochzeit auf dich zukommen.