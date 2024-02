Das rote Kleid: Der Alptraum auf jeder Hochzeit?

Was ziehe ich auf einer Hochzeit an? Die Frage aller Frage. Eins ist klar, die Farbe Rot sollte im Schrank hängen bleiben.

Die Farbauswahl ist groß, wenn es um das richtige Outfit für eine Hochzeit geht. Eine Farbe ist bei vielen Brautpaaren aber gar nicht gerne gesehen. Dabei handelt es sich um die Farbe Rot. Vor allem die Braut kann auf böse Überraschungen an ihrem Hochzeitstag verzichten.

Ammenmärchen oder wirklich die Wahrheit? Rot gilt eigentlich als die Farbe der Liebe, Leidenschaft und Romantik. Also eigentlich perfekt für eine Hochzeit. Auf der anderen Seite trägt der Teufel auch Rot und das trifft die Bedeutung von einem roten Kleid auf einer Hochzeit genau. Wieso erklären wir dir hier.

Foto: IMAGO/Zoonar

Die Geliebte des Bräutigams

Wenn eine Frau auf einer Hochzeit ein rotes Kleid trägt, wird sie mit Sicherheit nicht nur von der Braut komisch angeschaut. Das rote Kleid symbolisiert, dass diese Frau die Geliebte des Bräutigams ist oder eine Verflossene. Eine alte Tradition sagt nämlich, dass eine intime Bindung zwischen Bräutigam und der Frau vorliegt, welche das rote Kleid trägt. Auf einer Hochzeit sollte diese Bindung aber mit Sicherheit nicht enthüllt werden.

Die Aufmerksamkeit sollte bei dem Brautpaar liegen

Die Farbe Rot ist eine Signalfarbe, steht für Selbstbewusstsein und sorgt für Aufmerksamkeit. Die menschliche Psyche reagiert auf Rot besonders und somit würden alle Blicke auf die falsche Frau fallen. Das gilt natürlich auch für die Männer. Um dem Brautpaar nicht die Show zu stehlen, sollte der rote Anzug auch im Schrank bleiben. An dem Hochzeitstag sollte die volle Aufmerksamkeit bei dem Brautpaar liegen und da solltest du dich nicht zwischen drängen.

Weitere spannende Hochzeits-Themen:

Geld zur Hochzeit: SO HOCH sollte dein Geschenk ausfallen

Namensänderung nach der Hochzeit: DAS solltest du nicht vergessen

Sonderurlaub für Hochzeiten: DAS musst du beachten

Welche Farbe sind ein No-Go und Go?

Eine Hochzeit ist ein fröhlicher Anlass, da solltest du es meiden dunkle Kleidung zu tragen. Vor allem die Farbe Schwarz, welche als Farbe der Trauer angesehen wird, solltest du im Schrank lassen. Ebenso wie die Farbe Weiß. Traditionell gehört die Farbe der Braut und das solltest du ihr nicht nehmen. Andere helle Farbe sind allerdings passend für eine Hochzeit. Alles in die Richtung Pastell, wie Rosa, blau oder grün sind eine gute Wahl für dein Hochzeitsoutfit.

Grundsätzlich entscheidet das Brautpaar, welche Farben auf ihrer Hochzeit gern gesehen sind und welche nicht. Halte dich am besten an den Dresscode der Hochzeit, damit kannst du nichts falsch machen oder dem Brautpaar die Show stehlen.

Jetzt weißt du, wie du dich richtig für eine Hochzeit kleiden solltest. Falls du selbst heiratest, erfährst du hier, wie teuer eine Hochzeit werden kann.