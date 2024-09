Paar macht ein letztes Mal Urlaub an der Ostsee – es ist ein Abschied für immer

Es ist ein schwerer Job, den das Team des Wünschewagens ausführt. Die Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) setzen alles daran, sterbenskranken Menschen vor ihrem Tod noch ihre größten Wünsche zu erfüllen. Dabei erleben sie Schicksale hautnah mit, die niemanden kaltlassen.

So auch bei diesem besonderen Einsatz im Urlaub an der Ostsee. Die dort ansässigen Wunscherfüller Eva und Julian machten diesmal bei Hajo und seiner Ehefrau Marga Halt. Sie hatten nur einen Wunsch: eine letzte Reise zu den Orten, die sie in ihrem gemeinsamen Leben so sehr geliebt hatten. Eine Reise voller Erinnerungen und Zweisamkeit…

Paar macht ein letztes Mal Urlaub an der Ostsee

Das Schwierige an dieser Reise: Hajo musste liegend auf der Trage des Wünschewagens transportiert werden. Es war ihm trotz seiner schweren Erkrankung ein Herzenswunsch, nochmal die Ostsee zu sehen und die frische Meeresluft zu spüren. Ein Schirm schützte ihn vor der Hitze und kleine Pausen haben es ihm ermöglicht, sich immer wieder zu erholen.

Vom Yachthafen in Großenbrode ging es weiter nach Heiligenhafen, wo Hajo früher gelebt und den dortigen Yachthafen lieben gelernt hatte. Hier war die Stimmung besonders emotional, seine Marga war sichtlich aufgewühlt, sie hielt seine Hand und wich keinen Moment von Hajos Seite. Der bevorstehende Abschied zwischen dem Paar lag spürbar in der Luft.

Abschied für immer

Der letzte Stopp führte Hajo und Marga zur Steilküste – dort fanden die beiden inmitten der Natur Ruhe, Frieden und Verbundenheit. Es war, als ob sie nochmal in die Vergangenheit zurückreisen könnten – zu glücklicheren Tagen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr News:

Das größte Geschenk des Tages war die gemeinsame Zeit der beiden. Ein kostbares Geschenk der Zweisamkeit, den beide bewusst miteinander erlebten. Das Wünschewagen-Team selbst war tief berührt und dankbar, Teil dieses besonderen Moments gewesen zu sein…