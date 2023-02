Hochzeit: Mutter mischt sich in Planung ein – mit dieser krassen Reaktion hat sie wohl nicht gerechnet

Wer seine Hochzeit plant, steht in der Regel, je näher der große Tag rückt, ordentlich unter Strom. Wenn man dann wohl eines nicht gebrauchen kann, dann sind es Gäste, die ungefragt bei der Planung mitmischen wollen.

Genau das hat jetzt aber mal wieder eine Braut-Mutter gewagt. Doch anstatt ihrer Tochter Arbeit abzunehmen, hat sie ihr noch mehr aufgehalst. Denn ungefragt sagte sie einfach das Hochzeits-Catering ab.

Hochzeits-Menü eiskalt gecancelt

Eine Braut hatte sich ihre Hochzeit schon wunderbar ausgemalt: Im Sommer wollte sie ihre Jugendliebe Nina heiraten. An ihrer Seite sollte natürlich auch ihre Mutter sein, um den großen Tag ihrer Tochter live mitzuerleben. Fast ebenso doll hatte sich das Paar wohl auf sein vegetarisches Menü gefreut.

Doch dann folgte der Schock: die Mutter einer Braut hatte kurzerhand das Hochzeits-Catering abgesagt. Ihre Begründung: Sie sei mit dem vegetarischen Menü alles andere als glücklich und halte alle bestellten Speisen für „fade“, schreibt ihre entsetzte Tochter nun auf „Reddit“. Die Mutter behauptete außerdem, dass die Gäste „hungrig“ nach Hause gehen würden, obwohl das Paar fest davon überzeugt war, dass sie satt sein würden, wenn sie die reichhaltigen Häppchen aufgegessen haben.

Für die beiden Bräute begann ein Wettlauf mit der Zeit: Nach einigen „anstrengenden Telefonaten“ mit dem Catering-Service konnten sie ihr bestelltes Menü zum Glück wieder zurückgewinnen. Doch für die Braut-Mutter sollte die Aktion nicht ohne Folgen bleiben.

Hochzeit: Braut-Mutter kassiert Klatsche

Denn die beiden Frauen entschlossen sich dazu, die übergriffige Mutter eiskalt auszuladen. Per Text-Nachricht sollen sie der Ahnungslosen die Hiobsbotschaft übermittelt haben. „Einen Moment später rief sie mich wütend an und hörte sich an, als würde sie weinen, aber ich legte nach einer Minute auf“, berichtet die entrüstete Braut.

Doch nicht nur die Mutter konnte die Entscheidung der beiden nicht nachvollziehen. Auch andere Verwandte hätten das Paar angerufen, um ihnen ihre Entrüstung darüber mitzuteilen, was sie der armen Frau antun würden.

Im Netz macht die enttäuschte Braut ihrem Frust nun Luft – und kassiert jede Menge Zuspruch von anderen Reddit-Usern. „Dass sie so sehr ihren eigenen Willen durchsetzen will, dass sie versucht, deine Veranstaltung zu sabotieren, ist sehr bedenklich. Meine Mutter griff zur Sabotage, denn sie war zu allem bereit, um ihren Willen durchzusetzen, bis ich nicht mehr unter ihrem Dach lebte“, schreibt einer.

„Wenn Sie nicht wollen, dass Ihr gesamtes Eheleben manipuliert und kontrolliert wird, ist es am besten, wenn Sie das sofort beenden. Es ist ja nicht so, dass vegetarische Hochzeiten etwas Ungewöhnliches sind“, meint ein anderer.

