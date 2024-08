Helene Fischer: Mit dieser Aktion hat Florian Silbereisen nicht gerechnet – „Luder“

Anlässlich ihres 40. Geburtstags am 5. August hat sich das Team von Helene Fischer etwas ganz Besonderes ausgedacht. So sollen täglich noch einmal Highlights ihrer Karriere gezeigt werden.

Auf Helenes Instagram-Kanal sieht man deshalb nun einen Clip aus dem Jahr 2012, in dem die Sängerin und ihr damaliger Freund Florian Silbereisen eine lustige Szene spielen. So lustig, dass Flori nicht an sich halten kann.

Helene Fischer: Überraschung für Florian Silbereisen

„Na, damit hat Florian wohl nicht gerechnet!“, schreibt das Team der Schlagersängerin bei Instagram und meint damit einen Auftritt in der Schlagershow „Frühlingsfest der Überraschungen“. Darin sieht man Helene Fischer als Flugbegleiterin, ihr damaliger Freund Florian Silbereisen ist der unwissende Passagier, der nicht weiß, dass seine Freundin mitspielt.

Als der Vorhang fällt und Helene ihrem Liebsten gegenübertritt, ist der sichtlich perplex und muss lachen. Was man in dem kurzen Insta-Clip nicht hört, ist das, was der „Traumschiff“-Star anschließend zu Helene sagt. Doch ein anderes Video auf Youtube zeigt die gesamte Szenerie: Helene will einem Gast in der Business-Class Essen servieren, geht haarscharf an Florian vorbei, der nur grinsend vom Tisch lässt: „Luder!“

Auf Instagram feiern ihre Fans die Sängerin für das Video-Highlight aus vergangenen Tagen.

„Das war einfach so geil“

„Bitte mehr davon!“

„Das war so lustig! Frage mich immer noch, wie die beiden dabei so ernst bleiben konnten?“

„Lustiger Moment, mega. Danke Team Helene, ihr seid die besten“

„Das war ein so geiler Sketch, habe damals so gelacht, als ich es im Fernsehen gesehen habe.“

In einer anderen TV-Show erklärte Florian Silbereisen übrigens, warum er das Ganze damals so lustig und überraschend fand. „In diesem Sketch sollte Pia Marlow, die Sängerin, mitspielen. In allen Proben hat sie auch mitgespielt. Nur abends dann in der Liveshow hat plötzlich Helene die Rolle von Pia übernommen. Ich habe allerdings überhaupt nichts mitbekommen.“

Zum Glück, sonst wären die Szenen wohl nicht so lustig gewesen, lieber Flori…