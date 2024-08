Kate Middleton: In diesem Moment spürte sie, „dass etwas nicht stimmte“

Es gibt kaum ein Paar, das so unter den Augen der Öffentlichkeit lebt, wie Prinz William und seine Frau Kate Middleton. Seit Jahren sind die beiden bereits ein Paar, lernten sich während des Studiums kennen, verliebten sich, bekamen drei Kinder. Doch es gab auch dunkle Zeiten in ihrer Beziehung. Weit vor Kates Krebserkrankung.

So war das Paar nicht immer glücklich, wie Royals-Experte Robert Jobson in seinem neuen Buch „Catherine, the Princess of Wales: The Biography“ beschreibt. Demnach zitiert der „Mirror“ aus dem Buch, dass sich die beiden Anfang der 2000er in einem 30-minütigen Telefonat getrennt hätten. Schon zuvor, so der Autor, habe sie Zweifel bekommen. Kate „spürte, dass etwas nicht stimmte“, so der Autor, als er 2006 kurz vor dem besagten Telefonat unerwartet eine Silvesterparty abgesagt hatte.

Kate Middleton hatte bemerkt, dass etwas nicht stimmt

Danach soll Prinz William sein Single-Leben erst einmal in vollen Zügen genossen haben. „Er feierte ihre Trennung mit einer alkoholgetränkten Nacht im Mahiki-Nachtclub in Mayfair mit seinen engsten Freunden. ‚Ich bin frei!‘, rief er, während er in eine betrunkene Version des Robotertanzes verfiel. Dann sagte er seinen Freunden, dass sie alle ‚die Karte trinken‘ sollten, was sie dann mehr oder weniger auch taten“, so Jobson.

Kate, so Jobson weiter, habe davon natürlich erfahren, wollte ihre Gefühle aber nicht nach außen tragen. „Obwohl sie verzweifelt war, beschloss Catherine, ihren Schmerz vor der Außenwelt zu verbergen“, schreibt Jobson. Demnach sei sie erst einmal mit ihrer Mutter in den Urlaub nach Dublin gefahren.

Danach wollte auch Kate das Leben genießen. Mit ihrer Schwester Pippa habe man sie in Nachtclubs gesehen, sie habe sogar einen anderen Mann gehabt. Dinge, die Prinz William scheinbar doch nicht so in den Kram passten. Im Folgenden habe er sich daran gemacht, Kate zurückzugewinnen. Mit Erfolg, wie wir heute wissen.