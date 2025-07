Experte über Kate Middletons Krebs-Erkrankung: Patienten erkennen es oft erst spät

Im vergangenen Jahr erkrankte Kate Middleton an Krebs. Eine schreckliche Zeit für die Princess of Wales. Derzeit befindet sich die dreifache Mutter in Remission. Immer mehr Termine kann sie bereits wieder wahrnehmen. Doch Ärzte mahnen zu Zurückhaltung.

So zitiert der „Scottish Daily Express“ den Gesundheitsexperten Dr. Max Pemberton. Seiner Einschätzung nach wird sich Kate Middletons Alltag nach ihrer Krebsbehandlung nicht schnell „normal“ entwickeln. Er betonte, dass auch ein scheinbar „luxuriöser“ Lebensstil nicht vor den Herausforderungen einer Krebserkrankung bewahre. Die Prinzessin von Wales hatte bereits offen über die entmutigenden Erfahrungen während und nach der Krebsbehandlung gesprochen.

Gesundheitsexperte spricht über Kate Middleton

Dr. Pemberton erklärte, dass Kate Middleton trotz der Chemotherapie weiterhin „hier und da ein paar Rückschläge“ erleben könnte. Kate selbst riet anderen Betroffenen, sich Zeit zu nehmen, um ihre persönliche „neue Normalität“ zu finden. Der Druck, zu stark oder zu schnell wieder in den Alltag zurückzukehren, sei gefährlich.

++ Kate Middleton spricht offen über ihren Krebs: „Es hat enorme Auswirkungen“ ++

In seiner Kolumne beschrieb Dr. Pemberton, wie Krebspatienten oft unter einer idealisierten Vorstellung der Genesung leiden. „Viele von uns mögen den Gedanken nicht, dass der Krebs sie vielleicht verändert hat, dass die Genesung lange dauern wird oder dass der Weg holprig sein wird.“ Die Genesung von Kate Middleton unterliege ebenfalls diesem Druck.

Patienten erkennen es oft erst spät

Patienten erkennen oft erst später, dass „nicht alles so glatt lief, wie sie erwartet hatten“, sagte der Experte im „Scottish Daily Express“ weiter. Einige Betroffene hätten das Gefühl, dass Familienmitglieder und Freunde sie nicht mehr ausreichend unterstützen. Auch Kate Middleton sprach in ihrem Gespräch über diesen emotionalen Druck auf Krebspatienten nach der Behandlung.

Der Arzt betont die Wichtigkeit, Betroffene auf ihren „holprigen“ Weg der Genesung vorzubereiten. Seiner Erfahrung nach helfen Gespräche, um Erwartungen anzupassen. Kate Middleton erfährt nun am eigenen Leib, wie schwer es sein kann, Stärke zu zeigen und zugleich den eigenen Heilungsprozess nicht zu vernachlässigen. Ihr Weg inspiriert dennoch viele Menschen.

++ Irres Theaterstück über Prinz George: Kate Middletons Sohn steht auf SM und Drogen ++

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.