Hochzeit: Braut rastet aus, weil sie zu diesem heftigen Schritt gezwungen wird

Bei einer Hochzeit geht es um die Liebe zwischen zwei Menschen – sollte man zumindest meinen. Leider kommt es immer wieder vor, dass sich Verwandte oder Freunde in die Planungen einmischen. Dabei kommt es häufiger zu Meinungsverschiedenheiten.

Wie bei dieser Hochzeit in den USA. Die zukünftige Braut und ihr Mann fürs Leben hatten sich ihr Traumfest bereits ausgemalt. Doch sie hatten die Rechnung ohne die Eltern der Braut gemacht.

Hochzeit: Braut-Eltern setzen Paar unter Druck

Es sollte eine Hochzeit in einem kleinen Rahmen werden, wie die werdende Braut (28) in einem Post im Onlineforum „Reddit“ erklärt. 10.000 Dollar (rund 9.200 Euro) hatten sie und ihr Zukünftiger als Budget für ihre Feier in einem Ressort auf Jamaika angesetzt. Die Schwiegereltern der 28-Jährigen gaben ihren Segen. Doch ihre eigenen Eltern stellten sich quer.

Sie forderten eine gigantische Hochzeit vor einem kirchlichen Traualter mit hunderten von Gästen inklusive Hochzeitsplaner. Also alles vom Feinsten. Die zukünftige Braut geht davon aus, dass ihre Eltern vor den eigenen Freunden glänzen wollen. Das Paar wäre sogar bereit, auf den eigenen Traum der Hochzeit auf Jamaika zu verzichten – allerdings nicht zu dem Preis.

Paar soll Hochzeit aus eigener Tasche bezahlen

So ging die 28-Jährige auf den Vorschlag ihrer Eltern zunächst ein. Doch sie sah nicht ein, auf den kalkulierten Betrag von 28.000 bis 36.000 Dollar sitzenzubleiben. Ihr Vorschlag: Das Paar übernimmt die Kosten für die geplante Hochzeit. Den Rest übernehmen die Eltern. Doch das Veto der Eltern folgte auf den Fuß.

Denn die verwiesen auf das mehr als ordentliche Einkommen ihrer Tochter. Sie solle ihnen nicht die Chance verwehren, die einzige Tochter vor versammelter Mannschaft von Freunden und Verwandten zu sehen. Doch die möchte schlicht und ergreifend die enormen Kosten dafür nicht alleine tragen und reagiert wütend: „Meine Eltern können es sich leisten für die Hochzeit zu zahlen. Es könnte vielleicht bedeuten, dass sie dann in diesem Jahr mal kein neues Auto kaufen können.“

Im Netz erhält die Braut in spe reichlich Zustimmung. Sie solle sich nicht von ihren Eltern unter Druck setzen lassen und machen, was sie und ihren Mann glücklich macht.