Urlaub an der Ostsee: Preis-Hammer nach der Reise – weil SIE zu gierig sind

Um eine schöne entspannte Zeit zu verbringen, muss man heute nicht weit reisen. Auch an der Ostsee und Nordsee lässt sich die Seele baumeln – und dafür müssen Urlauber noch nicht mal in den Flieger steigen.

Gerne würden sich Touristen ihr Urlaubsgefühl erhalten. Dafür kaufen sie in der Regel an der Ostsee und Nordsee Souvenirs für Familie, Freunde, aber auch sich selbst ein. Doch bei so manchem Ostsee-Produkt erleben sie laut unserem Partnerportal „MOIN.DE“ den Preis-Schock!

Urlaub an der Ostsee: Preis-Schock!

Ob Muschelprodukte, Kühlschrankmagneten oder besondere Postkarten: Das Ostsee-Feeling will mit traditionellen Urlaubssouvenirs erhalten bleiben. Manche greifen aber auch zu exotischeren Produkten und kaufen sich vor Ort ein Brettspiel im Stil der jeweiligen Urlaubsregion.

Allen voran das Kultspiel „Monopoly“, das es mittlerweile in jeglichen Variationen zu geben scheint. So gibt es auch spezielle – auf einzelne Ostsee-Regionen – gestaltete Versionen, wie für Sylt, Norderney oder Greifswald. Schon vor Ort müssen Touristen dafür einiges an Geld hinblättern. Rund 50 Euro veranschlagt so etwa laut „MOIN.DE“ der Spiele-Hersteller „Winning Moves“ für eine seiner Ostsee-Monopoly-Ausgaben.

Nach dem Urlaub ist vor dem Preis-Hammer

Doch statt die Spiele an Freunde und Verwandte zu verschenken oder selbst zu behalten, wollen sich viele Touristen scheinbar nach dem Ostsee-Urlaub noch ein goldenes Näschen verdienen. Denn bei Ebay und anderen Online-Verkaufs-Portalen findet man die regionalen Monopoly-Ausgaben plötzlich für 50 Euro aufwärts.

Das soll aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein. Denn nicht nur Urlauber, sondern auch Händler wittern das große Geschäft – gerade bei vergriffenen Ausgaben. Was hier teilweise für die Brettspiele im Ostsee-Urlaubsstil verlangt wird und bei welchen Varianten besonders viel Geld winkt, liest du in diesem Artikel von „MOIN.DE“ >>>.