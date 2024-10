Urlaub: Insider deckt auf – Abzocke schon bei der Reise-Buchung

Ob Strand-Urlaub auf Mallorca, Wandern in Österreich oder Sightseeing in New York – du hast dich für eine Reise entschieden, bist gerade bei der Buchung – und plötzlich stehst du vor einer Abzocke Falle. Und zwar ohne es zu ahnen!

In unserer Serie „DER WESTEN klärt auf“ packt ein Insider aus, wie dir schon bei der Buchung des Traumurlaubs das Geld aus der Tasche gezogen werden soll. Geld, das du viel besser an deinem Reiseziel ausgeben kannst – für einen tollen Ausflug oder ein leckeres Abendessen im Restaurant. Aber der Reihe nach.

Urlaub: Abzocke-Gefahr lauert schon bei der Buchung

Ron Perduss (mehr als 325.000 Follower auf Social Media) zählt zu den gefragtesten Experten für Finanz- und Verbraucherthemen in Deutschland. In unserer Reihe „DER WESTEN klärt auf“ verrät dir der ausgebildete Bankkaufmann und mehrfach ausgezeichnete Journalist, wie du zu deinem Recht kommst oder üblen Tricks und Täuschungen aus dem Weg gehst. Ob im Supermarkt, beim Online-Shopping, auf dem Kreuzfahrt-Schiff oder eben bei der Buchung des Urlaubs.

Es ist nämlich durchaus üblich, dass man dir online oder im Reisebüro nicht nur den Urlaub an sich verkaufen will, sondern auch noch ein ganzes Paket von Versicherungen. Theoretisch lässt sich nämlich alles versichern: die Pleite des Reiseveranstalters, das Reisegepäck und natürlich auch der Fall, dass man am Urlaubsort krank wird. Aber was ist davon wirklich nötig – und was einfach nur teure Abzocke, die man sich getrost schenken kann?

Welche Versicherungen sind nötig? Ron Perduss klärt auf

Verbraucherschützer Ron Perduss ist absoluter Insider auf diesem Gebiet. In unserem hier eingebundenen Video aus der Reihe „DER WESTEN klärt auf“ schildert er, was du wissen muss – und wie du einiges an Geld sparen kannst.

Wichtig ist, dass du dich schon vor der Buchung schlau machst – damit du nicht am Ende vor lauter Vorfreude auf den Traum-Urlaub doch noch in die Abzocke-Falle tappst.