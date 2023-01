Hochzeit: Braut erscheint mit blauem Auge – der Grund ist unfassbar

Da mussten die Visagisten wohl allerhand Arbeit leisten. Eine Braut holte sich kurz vor ihrer Hochzeit ein Veilchen ab. Mehr als Schadensbegrenzung war da wohl nicht mehr möglich.

Dabei will eine Braut doch an ihrem großen Tag die Schönste von allen sein. Doch auch das blaue Auge konnte eine Kanadierin nicht davon abhalten, ihrem Liebsten auf ihrer Hochzeit das Ja-Wort zu geben. Aber was war passiert?

Hochzeit: Braut bekommt ein blaues Auge

Ist die Frau ungewollt in eine Schlägerei geraten, wurde vielleicht sogar ihr Verlobter handgreiflich oder ist sie einfach nur vor eine Tür gerannt? Weder noch! Durch einen blöden Unfall beim Baseballspielen mit Freunden zog sich die 18-Jährige das blaue Pfeilchen zu, wie „Mirror“ berichtet. Dabei sei ein Baseball vom Boden abgeprallt und direkt gegen ihr linkes Auge geknallt.

„Ich stand unter Schock. Das kann mir auf keinen Fall passieren, nicht jetzt. Zuerst spürte ich nichts, aber dann sah ich tiefrotes Blut und musste lachen“, erinnert sich die junge Braut. In dem Moment hätten nicht die Schmerzen, sondern nur der Gedanken an die bevorstehende Hochzeit überwogen. Und sie habe nur die Worte „dafür brauche ich eine ganze Menge Make-up“ herausgebracht. Und die war ja immerhin schon in drei Tagen.

Glück im Unglück

Auch ihre Freunde seien nach dem Vorfall wie paralysiert gewesen. Umgehend wurde sie ins Krankenhaus gebracht und beinahe hätte die Wunde auch noch genäht werden müssen. Die Ärzte rieten der Frau zu viel Ruhe – dabei hatte sie noch so viele Erledigungen zu machen. Doch die Planungen mussten auf Eis gelegt werden, was allerdings auch einen netten Nebeneffekt hatte, wie die Braut gegenüber dem „Mirror“ verrät: „Überraschenderweise war es eigentlich sehr schön. Ich hatte so viele Dinge geplant, aber dieser Unfall hat es mir ermöglicht, mich zu entspannen, dank meiner wunderbaren Freunde und Familie, die sich so gut um mich gekümmert haben.“

Allerdings folgte kurz darauf der nächste Schock. Denn das Auge sei auf die Größe eines Tennisballs angeschwollen. Wie durch ein Wunder sei die Schwellung jedoch pünktlich zur Zeremonie wieder abgeklungen. Dank der tollen Arbeit ihrer Visagistin habe man von dem blauen Auge kaum noch etwas gesehen. Lediglich die blutunterlaufenen Äderchen im Auge seien zurückgeblieben. Dadurch habe sie die Hochzeit letztlich dennoch in vollen Zügen genießen können.