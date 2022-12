Gelsenkirchen: Massenschlägerei vor Imbiss – zwei Männer in Lebensgefahr!

Brutale Auseinandersetzung am 2. Weihnachtstag (26. Dezember) in der Altstadt von Gelsenkirchen. Gegen 19.50 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei Gelsenkirchen ein. Zeugen berichteten von einer Schlägerei vor einem Imbiss an der Eberststraße.

Sofort eilte die Polizei zum Einsatzort in der Nähe des Heinrich-König-Platzes. Dort sollten die Beamten zwei junge Männer (21 und 28) aus Marl auf der Straße finden. Beide waren übel zugerichtet und brauchten sofort einen Notarzt. Die Täter hatten sich da schon aus dem Staub gemacht.

Gelsenkirchen: Junge Männer vor Imbiss lebensgefährlich verletzt

Zeugen berichteten den Einsatzkräften, dass eine Gruppe auf die beiden Männer losgegangen waren. Die Angreifer prügelten und traten die beiden Marler zu Boden und fügten ihnen dadurch lebensgefährliche Verletzungen zu. Bevor die Polizei am Tatort eintraf, waren die Täter mit mehreren Autos in unbekannte Richtung geflohen.

Der hinzugerufene Rettungsdienst leistete am Tatort erste Hilfe. Anschließend kamen beide Opfer ins Krankenhaus. „Der Zustand der Männer ist unverändert“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Tag nach dem Vorfall auf Nachfrage von DER WESTEN.

Polizei Gelsenkirchen bittet nach Massenschlägerei um Hilfe

Über Hintergründe zur Tat liegen bislang keine Informationen vor. Gab es einen Auslöser des brutalen Streits? Kannten sich Opfer und Täter? Wie viele Personen waren beteiligt? Diese und weitere Fragen muss nun eine Mordkommission der Polizei Gelsenkirchen klären.

Die Beamten ermitteln wegen versuchter Tötung in der Altstadt und bitten Zeugen um Hinweise. Du hast im Bereich des Tatorts eine auffällige Beobachtung gemacht oder kannst Angaben zu dem Fall machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7171 oder 0209 365 8240.