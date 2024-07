Pietro Lombardi: Zoff mit der Ex – jetzt schaltet sich ein Megastar ein

Wenn die Wogen hochgehen, braucht es manchmal einen erfahrenen Lotsen, der das Schiff wieder in ruhige Gewässer führt. Genau diese Rolle übernimmt nun kein Geringerer als Pop-Titan Dieter Bohlen im brodelnden Streit zwischen Pietro Lombardi und seiner Ex-Frau Sarah Engels. Der Streit um ihren Sohn Alessio erreichte kürzlich seinen Siedepunkt und sorgt für Schlagzeilen.

Pietro Lombardi sorgt derzeit mit seiner öffentlichen Auseinandersetzung mit seiner Ex-Partnerin Sarah Engels für Aufsehen. Die Vorwürfe sind schwer: Pietro soll seinen Vaterpflichten nicht ausreichend nachkommen, deutete Sarah in einem ihrer Social-Media-Posts an. Pietros Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: „Du würdest über Leichen gehen, um mir zu schaden,“ entgegnete er emotional geladen.

Pietro Lombardi erhält gutgemeinten Rat

Inmitten dieser hitzigen Auseinandersetzung tritt Dieter Bohlen auf den Plan. Der legendäre Musikproduzent und „DSDS“-Urgestein kennt das ehemalige Traumpaar seit ihren Anfängen bei „DSDS“. Ihre Beziehung, von der ersten Begegnung bis zur Hochzeit und letztendlich bis zum bitteren Ende ihrer Ehe, wurde von Bohlen miterlebt. Nun versucht Bohlen, zwischen den Streitenden zu vermitteln.

Die Kulisse für Bohlens jüngstes Friedensangebot könnte idyllischer nicht sein: Ein gemütliches Restaurant auf Mallorca, wo er und Pietro beim gemeinsamen Pizza backen über alles sprechen – von Musik bis zum persönlichen Drama. „Ich bin immer für ihn da, stehe ihm mit Rat und Tat zur Seite. Aber Pietro macht nicht immer das, was ich ihm sage“, scherzte Bohlen in einem Gespräch mit der „BILD“.

Bohlens Rat an das zerstrittene Paar ist simpel, aber von Herzen kommend: „Sprecht miteinander und klärt das unter euch.“ Ein durchaus simpler, aber weiser Rat. Und während Bohlen versucht, in Pietros Leben etwas Ruhe einkehren zu lassen, steht für ihn selbst eine aufregende Zeit bevor. Er feiert das 40-jährige Jubiläum von „Modern Talking“ mit einer Open-Air-Tournee, die diesen Freitag in Bremen startet. „Ich freu’ mich schon sehr darauf,“ bekräftigt Bohlen gegenüber „BILD“.