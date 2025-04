Laura Maria Rypa auf Kreuzfahrt: Dann kommt alles anders – „Wir hatten Pech“

Während Pietro Lombardi (32) auf Mallorca die großen Bühnen rockt, erlebt seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) ein Kreuzfahrt-Drama der Extraklasse. Eigentlich sollte es ein entspannter Familienurlaub auf hoher See werden. Doch dann kam alles anders…

Schon kurz nach dem Start der Reise kündigte Laura via Instagram an, dass sie die Kreuzfahrt abbrechen will. Die Gründe wollte sie erstmal für sich behalten – bis jetzt! „Es ist alles anders gekommen, als es sollte. Es ist einfach zu viel schiefgelaufen und wir konnten die restliche Zeit nicht mehr an Bord bleiben“, verrät die zweifache Mama.

Laura Maria Rypa erlebt Kreuzfahrt-Fiasko

Die 29-Jährige verließ das Schiff am Sonntag. Gemeinsam mit ihren Söhnen Leano und Amelio suchte sie das Weite. Aktuell sei sie sicher an Land und entspannt sich, schreibt die Influencerin erleichtert aus Rom. Doch der Reiseveranstalter kommt in Lauras Abrechnung nicht gut weg.

„Ich bin kein Mensch, der super hohe Erwartungen hat, aber ich hatte einfach gehofft, dass es ein bisschen anders wird.“ Dabei scheint sie nicht allein mit ihrer Meinung. Auch andere Passagiere verließen laut Laura das Schiff vorzeitig. „Wir haben auch mit anderen Passagieren gesprochen, die auch früher von Bord gegangen sind. Es ist also nicht nur uns so ergangen.“

Weiter heißt es: „Meine Eltern hatten übrigens eine ganz andere, richtig schöne Erfahrung auf diesem Schiff. Deswegen hatten wir uns ursprünglich dafür entschieden. Dieses Mal war es leider nicht vergleichbar.“

„Das bedeutet aber nicht, dass jede Kreuzfahrt schlecht ist oder dass es immer so läuft. Vielleicht hatten wir einfach Pech“, erklärt die Verlobte von Pietro Lombardi. Ob für Laura eine Kreuzfahrt erneut infrage kommt? Ja! „Ich bin definitiv offen, dem Ganzen irgendwann nochmal eine neue Chance zu geben.“