Pietro Lombardi & Laura: Updates! – „Eigentlich abgeschlossen“

Schon im Februar 2025 sorgte Laura Maria Rypa (29) für Aufsehen, als sie in einer Instagram-Story verriet, dass sie sich weiteren Nachwuchs mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi (32) vorstellen kann.

„Also wenn es noch mal klappen sollte, dann so in zwei Jahren“, gab sie ihren Fans einen persönlichen Einblick in ihre Pläne. Doch wie stehen sie aktuell zu diesem Thema?

In einer Instagram-Fragerunde wurden Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa von einem neugierigen Fan direkt konfrontiert. Ihre Antworten dürften viele überraschen…

Pietro Lombardi: Kann er sich ein weiteres Kind vorstellen?

Ganz offen fragte ein Anhänger Pietro Lombardi zu seinen Zukunftsplänen: „Kannst du dir ein drittes Kind vorstellen?“, lautete seine brisante Frage.

Der Sänger nahm danach kein Blatt vor den Mund und teilte ihm offen seine konkreten Pläne mit – begleitet von einer Reihe humorvoller Lachsmileys. „Eigentlich abgeschlossen. Aber ich mache mir Gedanken. Eine kleine Prinzessin wäre jetzt nach drei Jungs schon schön. Aber wir wissen alle, dass es bei mir unmöglich ist“, antwortete er.

Laura Maria Rypa zeigt sich fest entschlossen

Seine Verlobte Laura Maria Rypa reagierte ebenfalls auf die Frage. Ihre Antwort ging in eine andere Richtung. „Ja! Zu 100000%. Ich will unbedingt noch ein weiteres Kind, aber Pietro soll es natürlich auch wollen. Wenn er mit dem Thema abgeschlossen hat, muss ich ihn halt irgendwie umstimmen. Nein, Spaß beiseite: Es soll ja nicht nur einseitig so sein – wir beide sollten es wollen, und nicht nur ich. Aber ich bin ready“, so die 29-Jährige.

Schlussendlich könnten die Meinungen von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa nicht unterschiedlicher sein, was die kommenden Jahre für ihre Fans noch interessanter machen dürfte.

Eines ist sicher: Das Paar wird seine Anhänger sicherlich weiterhin mit neuen Updates versorgen und für jede Menge Gesprächsstoff sorgen. Es bleibt spannend, wie sich ihre Pläne in den kommenden Monaten und Jahren entwickeln werden!