Laura Maria Rypa enthüllt – sie spielt mit dem Gedanken

Seit 2020 sind Laura Maria Rypa (29) und DSDS-Star Pietro Lombardi (32) ein Paar und seit gut drei Jahren verlobt. Ihr Familienleben mit ihren zwei Söhnen Leano Romeo und Amelio Elija teilen sie gerne mit ihren Fans. Doch ihre Beziehung hatte auch schwierige Momente, die von schweren öffentlichen Krisen und Spannungen geprägt waren.

Jedoch scheint das Paar aktuell wieder völlig im Einklang. Und jetzt gibt es Hinweise auf neue, aufregende Schritte, die sie in ihrer gemeinsamen Zukunft gehen wollen. Die überraschenden Einblicke gab Laura in einer Fragerunde auf Instagram. Doch was plant das Paar?

Laura Maria Rypa & Pietro Lombardi: Ist es bald soweit?

Fest steht, dass Pietro bereits im Jahr 2022 um die Hand von Laura angehalten hatte. Von diesem Zeitpunkt an fiebern ihre Fans selbstverständlicherweise einer Hochzeit des Paares entgegen. Laura bestätigt die Planungen: So verkündet sie, dass es eine Hochzeit geben solle. Dennoch stehe jetzt erst einmal die Fertigstellung ihres Eigenheimes im Vordergrund.

+++ Pietro Lombardi entschuldigt sich bei Fans – Konzert-Panne während Auftritt +++

Dies schließe aber nicht aus, dass die Hochzeitsglocken schon in diesem Jahr läuten könnten. Zum möglichen Hochzeitszeitpunkt berichtet die Influencerin: „Ob es am Ende dieses Jahr oder nächstes Jahr wird, macht für mich keinen großen Unterschied. Wichtig ist, dass es für uns passt und wir den Moment wirklich genießen können.“ Dabei dürfe kein vermehrter Stress oder Druck aufkommen.

Laura Maria Rypa & Pietro Lombardi hätten nichts gegen ein weiteres Baby

Zusätzlich dazu brennt den Fans noch eine weitere Frage unter den Fingernägeln. Wird es bald ein Baby Nummer 3 im Hause Rypa-Lombardi geben? „Also wenn es nochmal klappen sollte, dann so in zwei Jahren“, teilt Laura entschlossen mit. Für Pietro wäre es das insgesamt vierte Kind. So hat er noch einen weiteren Sohn aus seiner damaligen Ehe mit Sarah Engels, der den Namen Alessio trägt.

Es bleibt abzuwarten, welche überraschenden Familien-News Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi noch in diesem Jahr enthüllen. Eines ist jedoch sicher: Eine Traumhochzeit würde ihre Fans enorm begeistern und zudem viele atemberaubende Foto- und Videoaufnahmen garantieren!