Trauer um Hollywood-Star: Loni Anderson ist tot

Sie war die blonde Bombe der 80er, die mit Lächeln, Witz und jeder Menge Charme das Fernsehen eroberte – jetzt ist Loni Anderson tot. Zwei Tage vor ihrem 80. Geburtstag ist die Hollywood-Schauspielerin am 3. August in Los Angeles gestorben. Das bestätigte ihre Sprecherin Cheryl J. Kagan.

Loni Anderson wurde durch ihre Rolle als sexy Empfangsdame Jennifer Marlowe in der Kult-Sitcom „WKRP in Cincinnati“ zur TV-Legende. Zwischen 1978 und 1982 spielte sie sich in die Herzen von Millionen Zuschauern – mit großer Frisur, noch größerem Herzen und einem Timing, das komödiantisch kaum zu schlagen war.

Doch auch abseits der Bildschirme war sie ein echter Star – nicht zuletzt durch ihre Ehe mit Hollywood-Macho Burt Reynolds (†82). Die beiden galten in den 80ern als DAS Glamour-Traumpaar. Sie lernten sich 1982 kennen, heirateten 1988 und adoptierten Sohn Quinton. Doch das Glück hielt nicht lange – 1994 kam die Scheidung, begleitet von öffentlichem Rosenkrieg und bitteren Vorwürfen. Die ganze Wahrheit packte Loni später in ihrer Biografie „My Life in High Heels“ aus.

Laut ihrer Familie starb die Schauspielerin nach langer Krankheit, genauere Details wurden nicht bekannt gegeben. In einem offiziellen Statement heißt es: „Wir sind untröstlich, den Tod unserer lieben Ehefrau, Mutter und Großmutter bekannt geben zu müssen.“ Die Beisetzung soll privat auf dem berühmten Hollywood Forever Cemetery stattfinden.

Loni Anderson war viermal verheiratet, zuletzt mit dem Musiker Bob Flick. Sie hinterlässt neben ihrem Ehemann Tochter Deidra Hoffman, Adoptivsohn Quinton und zwei Enkelkinder.

Obwohl sie selbst nie an COPD erkrankt war, setzte sich Anderson leidenschaftlich für Betroffene ein. Sie engagierte sich als Sprecherin für Kampagnen zur Lungengesundheit, nachdem beide Eltern an der Krankheit gelitten hatten.

