Zoo in Dänemark mit ungewöhnlicher Verfütterungs-Bitte – „Gesundes Tier gern spenden“

Von putzigen Ottern über Löwen bis hin zu unzähligen Vogelarten – in den Zoos leben eine bunte Vielfalt großer und kleiner Tiere. Doch nicht nur die tierischen Bewohner hinter den Gitterstäben ziehen die Besucher in ihren Bann – auch das Angebot an den Imbissständen wird gern genutzt.

Doch nicht nur bei den Besuchern knurrt gelegentlich der Magen, sondern auch bei den ganz großen Tieren. Jetzt geht ein Zoo einen ungewöhnlichen Weg: Er sucht Haustiere – als Futter für seine Raubtiere.

Zoo in Dänemark: Haustiere sollen an Raubtiere verfüttert werden

„Wenn Sie ein gesundes Tier haben, das aus verschiedenen Gründen abgegeben werden muss, können Sie es uns gerne spenden“, mit diesem Facebook-Aufruf löst der dänische Zoo Aalborg derzeit ordentlich Wirbel und Furore aus. Dabei sollen die Hasen, Vögel oder Meerschweinchen jedoch nicht in einem kleinen Streichelzoo ein neues Zuhause finden – ganz im Gegenteil. Sie sollen verfüttert werden.

So berichten die Zoo-Mitarbeiter, dass „Hühner, Kaninchen und Meerschweinchen ein wichtiger Bestandteil der Ernährung unserer Raubtiere sind – insbesondere für den europäischen Luchs, der ganze Beutetiere benötigt, die denen ähneln, die er in der Natur jagen würde.“ Und eben das will man im dänischen Zoo weiter fördern – „sowohl aus Gründen des Tierschutzes als auch der fachlichen Integrität“.

Die Tiere werden dabei nicht im Gehege den Raubtieren überlassen – das geschulte Personal sorgt dafür, dass die Haustiere vor der Fütterung auf eine humane und möglichst stressfreie Weise getötet werden. Gesucht werden dabei nicht nur die kleinen Haustiere, sondern auch größere Tiere. Auf der Website bittet der Zoo sogar um Spenden von Pferden.

Tierfreunde sind entsetzt – einige finden es zweckmäßig

Klar ist, dass nach dieser Aufforderung die Kommentare auf Facebook nicht lange auf sich haben warten lassen. „Schafft Zoos ab, das ist doch alles krank“, schreibt so ein erboster User. Auch ein anderer meint: „Eine zutiefst perverse und erniedrigende Denkweise steckt hinter dieser kranken Idee.“ Ein anderer fragt provokant: „Was, wenn jemand in seinem Urlaub einige seiner Kinder satthat?“

Doch es gibt nicht nur negative Kommentare. Viele User teilen auch ihre positiven Erfahrungen. So schreibt eine Nutzerin auf Facebook: „Vor ein paar Jahren mit einem Pferd in den Zoo gefahren. Es war die ruhigste und ruhigste Art, wie es abging. Es war die beste Erfahrung sowohl für Pferd als auch für mich.“ Ein anderer meint: „Ich habe euch ein Hasen geliefert und es war eine super schöne und berufliche Erfahrung.“

Somit ist klar: Der Aufruf des Zoos sorgte schnell für Diskussion – und die wird wohl auch nicht so schnell beendet sein …