Pietro Lombardi entschuldigt sich bei Fans – Konzert-Panne während Auftritt

Pietro Lombardi hat wieder einmal heftigen Streit mit seiner Ex-Frau und der Mutter seines Erstgebornen Sarah Engels. Es geht um Sohn Alessio und seiner Verlobten Laura Maria Rypa – sogar die Anwälte wurden schon eingeschaltet (hier mehr Einzelheiten).

Dabei kann Pietro Lombardi diesen Stress gerade gar nicht gebrauchen, immerhin hat seine letzte große Tournee begonnen. In der Schweiz hatte der Sänger nun seine ersten Auftritte seiner Tour „Kapitel“. Doch ausgerechnet bei seinem Tour-Auftritt in Zürich kam es am Freitagabend (7. Februar) zu einer Panne.

Pietro Lombardi: Totalausfall während Konzert-Auftritt

Wochenlang herrschte große Aufregung und Vorfreude auf die große „Kapitel“-Tour von Pietro Lombardi. Bei seinem Auftritt in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle am Donnerstagabend (5. Februar) kam es bereits zu einem magischen Moment. Der Schmusesänger holte einen jungen Fan, der an diesem Tag seinen 18. Geburtstag feierte, auf die Bühne. Zu ihrem Ehrentag trällerte der einstige DSDS-Gewinner ein kleines Ständchen – es kullerten Tränen.

Tränen kullerten sicherlich auch am Freitagabend in Zürich. Kurz vor dem Auftritt zeigte sich der 32-Jährige noch voller Vorfreude und optimistisch beim Soundcheck. Doch auch wenn alles bis ins kleinste Detail vorher durchdacht und geprobt wurde, kann beim Live-Auftritt immer mal was schief gehen. So offenbar auch an diesem Abend.

Sänger muss improvisieren

„Wir hatten einfach mitten in der Show technische Fehler gehabt – das ganze System ist abgestürzt“, berichtet Lombardi kurze Zeit nach der Show in seiner Instagram-Story. Ob eine rausgeflogene Sicherung der Grund dafür war oder etwas anderes, sei nicht ganz klar. „Tut mir so leid. Es war mir so unangenehm. Aber danke, dass ihr mich so geführt habt und einfach nicht sauer wart“, so der 32-Jährige weiter.

Die Technik ließ ihn plötzlich offenbar im Stich, sodass der Sänger improvisieren musste. Doch immerhin konnte sich Pietro Lombardi auf seine treuen Fans verlassen, die natürlich jeden Vers auswendig kennen. Und so sang der Musiker beispielsweise seinen Hit „Ich lass dich nicht los“ einfach a capella und die Fans sangen mit. Nächster Stopp ist in Österreich.