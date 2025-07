Fiese Szenen bei der Frauen-EM! Spanierinnen demütigen DFB-Frauen

113 Minuten kämpften die DFB-Damen von Cheftrainer Christian Wück um ihr Leben und den Einzug in das Finale der Frauen-EM. 113 Minuten verteidigten sie alles weg – mit viel Können, noch mehr Einsatz und der nötigen Prise Glück. Doch dann kam der Auftritt von Weltfußballerin Aitana Bonmati, die den deutschen Finaltraum platzen ließ.

Nach der bitteren 0:1-Pleite der DFB-Frauen gegen die Spanierinnen war die Enttäuschung und der Frust enorm, viele der DFB-Stars mussten getröstet werden. Und die Spanierinnen? Die nutzen dies eiskalt aus. Nach dem Frauen-EM-Krimi kam es zu demütigenden Szenen.

Frauen-EM: Spanierinnen verhöhnen weinende DFB-Frauen

Die Aufgabe, Spanien zu schlagen, war enorm groß, doch die DFB-Frauen um Kapitänin Janina Minge lieferten sich einen erbitterten Kampf, sie stemmten sich gegen alles, was auf sie zurollte und hatten selbst immer mal wieder die Chance, in Führung zu gehen. Deutschland rettete sich in die Verlängerung, hatte das Elfmeterschießen schon vor Augen, ehe Aitana mit einem frechen Schuss in die kurze Ecke DFB-Keeperin Ann-Kathrin Berger überraschte und Spanien zu Sieg schoss.

Deutschland war am Boden, so tapfer hatte die Frauennationalmannschaft gekämpft. Bis weit nach Abpfiff mussten einige Spielerinnen getröstet werden. Auch, als sie in den Bus stiegen, um zurück in das Mannschaftshotel zu fahren, kullerten bei der ein oder anderen noch die Tränen.

Die Spanierinnen ließen es sich jedoch nicht nehmen, noch einmal auf die am Boden liegenden Deutschen regelrecht nachzutreten. Wie die „Bild“ berichtet, holten die frisch gebackenen EM-Finalistinnen eine Pauke raus – und starten eine wilde Party. Sie tanzten, feierten und sangen direkt neben dem Bus der Deutschen – eine fiese Szene der amtierenden Weltmeisterinnen.

Tragisches Ende eines wilden Turniers

Die Spanierinnen sollen gar so laut gewesen sein, dass Berger beim Interview im Stadion nicht zu verstehen ist. Was eine Demütigung – und das nach so einem Kampf der DFB-Frauen! Am Ende bleibt nur die Enttäuschung ob eines dramatischen Halbfinal-Ausscheidens, während Spanien am Sonntag (27. Juli, 18 Uhr) um die EM-Krone spielt.

Für die DB-Frauen geht ein Turnier voller Höhen und Tiefen zu Ende – von der frühen Verletzungen der Kapitänin Giulia Gwinn, über zwei rote Karte, einigen Ausfällen und Sperren, einem irren Viertelfinale gegen Frankreich und dem bitteren Drama gegen Spanien. Diese Frauen-EM hatte aus deutscher Sicht einiges zu bieten und endete für das Team auf eine ganz bittere Art und Weise!