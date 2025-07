Frau bekommt Heiratsantrag am Kroatien-Strand – ungebetener Gast stört zum ungünstigsten Zeitpunkt

Ein Heiratsantrag am Strand von Kroatien inklusive rotem Teppich, Kerzenschein und Rosenblätter – darüber würden sich wohl viele Frauen freuen. Wird der Moment dann noch für die Ewigkeit auf Video festgehalten, könnte es kaum besser laufen.

Das sollte man zumindest meinen. Doch in einem Clip, der aktuell viral geht, stiehlt ein unbeteiligter Gast dem Paar die Show. Während der Mann seiner besseren Hälfte in der Kroatien-Stadt Umag gerade die Fragen aller Fragen stellt, kommt er in enger Badehose aus dem Meer und winkt lässig in die Kamera. Das sorgt wohl bei vielen Zuschauern für einen Lacher.

Kroatien-Antrag geht viral

Unter dem Video, das auf Tiktok geteilt wurde, schreiben User: „Er war die Hauptrolle, nicht sie“ und „Sie haben SEINEN Moment ruiniert“. Ein User scherzt „Sie haben bestimmt extra bezahlt für diese Entertainment-Option“.

Das Video vom Kroatien-Antrag hat mittlerweile 4,5 Millionen Likes und wurde bereits 2 Millionen mal geteilt (Stand: 22. Juli). Kommentiert wurde es über 11.000 Mal. Dass sich so viele Menschen den Antrag ansehen, damit hat das Paar wohl nicht gerechnet.

Verlobter äußert sich

Der Frischverlobte kommentierte den Post ebenfalls. „Das sind meine Verlobte und ich“, schreibt er unter dem Video, das offenbar von einem Fremden geteilt wurde. Er selbst hat ebenfalls Eindrücke seines Antrags in Kroatien geteilt.

In diesen Aufnahmen ist der Antrags-Crasher allerdings nicht zu sehen. Ob das an dem Winkel liegt oder die Aufnahmen nach seinem großen Auftritt aufgenommen wurden, ist allerdings unklar.