Urlaub in Kroatien endet abrupt – Polizei hämmert morgens an die Zimmer-Türen

So manch ein Tourist, der aktuell Urlaub in Kroatien macht, erlebt unerfreuliche Dinge. An der beliebten Adria-Küste toben kaum beherrschbare Wald- und Buschbrände, ganze Orte mussten bereits evakuiert werden. Längst nicht so dramatisch, aber trotzdem ziemlich unerwartet mussten Reisende auch auf der kroatischen Insel Pag ihre Unterkunft verlassen.

Am frühen Morgen hämmerten plötzlich Polizei-Kräfte mit Schlagstöcken gegen die Zimmer-Türen. Alle Gäste mussten eilig ihre Koffer packen und das Gebäude verlassen – das dann auch noch mit Klebeband und Aufklebern versiegelt wurde. Was war passiert?

Urlaub in Kroatien endet mit Polizei-Razzia

Betroffene, die gerade Urlaub in Kroatien machen, haben in den sozialen Medien Videos des Vorfalls veröffentlicht. In einem TikTok-Beitrag von „annaa.oee“ ist zum Beispiel zu sehen, wie zunächst noch Hunderte junge Leute in einem der Clubs am Zrće Beach auf der Insel Pag feiern und tanzen. Dort sind zum Beispiel der internationale bekannte und beliebte Noa Beach Club oder auch das „Papaya“ ansässig. Doch plötzlich folgen Bilder von Polizisten, die offenbar frühmorgens durch das nahegelegene Noa Island Retreat laufen und die Gäste aus den Zimmern und Betten holen.

Was genau der Hintergrund der Razzia war und warum für so viele Touristen der Urlaub in Kroatien ein unerwartetes Ende nahm, ist bisher unklar. TikTokerin „annaa.oee“ behauptet in ihrem Beitrag, das Noa Island Retreat sei offenbar „illegal“. In den Kommentaren widersprechen andere Nutzer und betonen, die Unterkunft bestehe schon seit Jahren. Manche berichten, es habe schon häufiger Razzien gegeben – und danach seien neue Touristen gekommen. Unter einem Beitrag der TikTokerin Stella Bormann wird hingegen erneut der Vorwurf laut, die Appartements seien illegal errichtet worden.

Noa Island Retreat plötzlich geschlossen

Das Noa Island Retreat hält sich auf seiner Instagram-Seite bedeckt. Dort heißt es (im Original auf Englisch): „Aufgrund einer vorübergehenden Situation, an der wir derzeit arbeiten, ist Noa Island Retreat derzeit geschlossen. Wir schätzen Ihre Geduld und Ihr Verständnis in dieser Zeit sehr. Unser Team setzt alles daran, um die Situation so schnell wie möglich zu lösen.“

Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt. In den Kommentaren unter den TikTok-Posts ist zu lesen, dass die nächsten Touristen eigentlich schon auf gepackten Koffern sitzen, um in den nächsten Tagen ihren Urlaub in Kroatien anzutreten und im Noa Island Retreat zu übernachten. Sie sind verständlicherweise verunsichert. Andere äußern ihre Erleichterung, sich nicht für diese Unterkunft entschieden zu haben.