Deutschland – Spanien: Drama bei Halbfinal-Aus! Ausgerechnet SIE wird zur tragischen Figur

Ist das bitter! Es war ein großer Kampf, es war ein Halbfinal-Kracher zwischen Deutschland und Spanien. Am Ende jubelte das Weltmeisterteam in der Verlängerung durch einen sehr späten Treffer.

Beim einzigen Gegentor für Deutschland im Halbfinale gegen Spanien sah ausgerechnet Ann-Katrin Berger nicht gut aus, die erst dafür gesorgt hatte, dass das DFB-Team überhaupt so weit im Turnier gekommen ist.

Deutschland – Spanien: Dramatisches Halbfinal-Aus

Wie schon gegen Frankreich im Viertelfinale hatte Deutschland auch gegen Spanien eine schwierige Aufgabe vor der Brust, war deutlich unterlegen, kämpfte aber bis zur letzten Minute. Gegen das Weltmeisterteam um Superstar Alexia Putellas konnte das DFB-Team bis in die Verlängerung gehen.

Zuvor hatten die Spanierinnen zahlreiche Torchancen. Doch Deutschlands Nummer eins Ann-Katrin Berger konnte mit starken Paraden den Gegentreffer verhindern – bis zur Verlängerung.

Ausgerechnet Deutschlands beste Spielerin bei diesem Turnier sah bei dem 1:0 der spanischen Frauen-Nationalmannschaft nicht gut aus. Die Favoritinnen kamen über die rechte Seite, wo Athenea Aitana Bonmati auf die Reise geschickt hat. Die Spielerin des FC Barcelona zieht halbrechts aus spitzem Winkel ab und trifft ins kurze Eck.

Berger wird zur tragischen Figur

Berger sah bei dem Gegentor nicht gut aus, musste dann zu sehen, wie die Kugel hinter ihr ins Tor flog. Spanien jubelte, Deutschland war am Boden. In den letzten Minuten kämpfte das DFB-Team noch um den Ausgleichtreffer, schaffte es aber gegen die spanische Hintermannschaft nicht.

So ziehen die Spanierinnen nun ins Endspiel am Sonntag (27. Juli, 21 Uhr) gegen England ein, das sich gegen Italien (2:1) durchgesetzt hat. Für die deutschen Frauen hingegen steht die bittere Rückreise an.

Mehr Nachrichten für dich:

Das Frauenteam von Trainer Christian Wück hat ein starkes Turnier gespielt, konnte dann aber gegen die noch besseren Spanierinnen nicht siegen. Am Ende flossen bittere Tränen auf der deutschen Seite, während Spanien über den Finaleinzug jubelte – der übrigens durchaus mehr als nur verdient ist.