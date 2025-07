Nach dramatischem DFB-Aus bei der Frauen-EM: Neuer Rekord perfekt!

Die Frauen-EM 2025 ist für die deutsche Damennationalmannschaft vorbei. Nach einem großen Kampf gegen die Weltmeisterinnen aus Spanen musste sich das Team von Christian Wück nach der Verlängerung geschlagen geben (0:1). Dabei ließ die Mannschaft alles auf dem Platz und hatte das Elfmeterschießen gar vor Augen, ehe Weltfußballerin Aitana Bonmati in der 113. Minute in das Herz aller Deutschen traf.

Während das deutsche Team nach dem Frauen-EM-Aus am Boden sind, darf die ARD über einen neuen Rekord jubeln. Denn das dramatische Spiel zwischen Deutschland und Spanien sorgte für neue Jahresbestwerte!

Hammer-Quote bei der Frauen-EM

Aus und vorbei, der große Traum von EM-Finale ist nach der 0:1-Pleite geplatzt! Die deutschen Frauen lieferten den Spanierinnen einen irren Kampf, an dessen Ende dann doch das spanische Star-Ensemble feiern konnte. Bis tief in die Verlängerung hielt das deutsche Team das 0:0, hatte zwischenzeitlich gar Chancen auf die Führung.

Doch dann folgte der späte K.o. für Wück und Co. – unter den Augen von satten 14,26 Millionen Menschen in der Spitze verlor das DFB-Team das Halbfinale – eine beeindruckende Quote!

Das ist bis dato die höchste TV-Reichweite des Jahres und die Chancen dürften nicht ganz schlecht stehen, dass sie das auch bleiben wird. 57,6 Prozent Marktanteil sicherte sich das Match insgesamt, bei den Jüngeren waren’s sogar 68,5 Prozent.

DFB-Niederlage lässt ARD jubeln

Zum Vergleich: Das Viertelfinale der Herren-EM im eigenen Land im vergangenen Jahre sagen 26 Millionen Menschen. Die Frauen sahnten nun also mehr als die Hälfte ab – ein Grund zu feiern für die ARD! Für den deutschen Fußball endeten jedoch beide Partien höchst tragisch und enorm bitter. Beide Male ging das spanische Team als Sieger vom Platz.

Schon die Vorberichte zu dem Frauen-EM-Knaller sahen über sechs Millionen Menschen. Die ARD konnte die Konkurrenz an diesem Abend also meilenweit abhängen, die anderen Sender hatten kaum eine Chance!